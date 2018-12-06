بن سعيدان: أسعار العقارات في السعودية وصلت إلى القاع

ارتفعت قيمة القروض العقارية في السعودية المقدمة من المصارف وشركات التمويل العقاري في بنهاية الربع الثالث من العام الجاري لأكثر من 244 مليار ريال مقارنة مع 227 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحسب مؤسسة النقد العربي السعودي " #ساما "، بلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من المصارف نحو 229 مليار ريال، بنمو تخطى 5.4%، وهي أعلى نسبة نمو منذ الربع الثالث من عام 2016.



كما ارتفعت قيمة #التمويل_العقاري_السكني الجديد للأفراد، بأكثر من 6 مليارات ريال في الربع الثالث من العام الجاري، أي بزيادة مليار ريال مقارنة مع المماثلة من العام الماضي.

في هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات سلمان بن سعيدان في مقابلة مع "العربية" أن نمو القروض العقارية يعود إلى زيادة الطلب حيث يوجد أكثر من 1.6 مليون مواطن على لائحة وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، مشيراً إلى أن نسبة اقتناع المواطنين بالحلول التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية تتجه نحو الارتفاع.

وأكد أن أسعار #العقارات_في_السعودية قد وصلت إلى القاع، واليوم بدأت تتحرك نحو الارتفاع مجدداً.

وأرجع بن سعيدان استحواذ الأفراد على الحصة الأكبر من القروض إلى الحلول التي أوجدتها وزارة الإسكان السعودية، حيث نمت القروض الممنوحة للأفراد بنسبة 13% في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي.