هذا ما تحتاجه قبل البدء في بناء منزلك الخاص

قد تكون مهمة تشييد #منزل وإنجازه بصورة صحيحة عملية طويلة وصعبة، ولذا ينصح الخبراء قبل الخوض بهذه التجربة بدراسة عدة أمور.

فالتخطيط السليم هو أساس نجاح أي مشروع، وغالباً ما يقع الأشخاص الذين يريدون بناء منزلهم الخاص، في أخطاء عدة خاصة من ناحية التصميم أو تقدير التكلفة.

ويرى الخبراء أنه توجد بعض النصائح لتفادي هذه المشاكل، من بينها تحديد تكلفة البناء بطريقة صحيحة مع توفر التمويل والسيولة بعد التأكد من جهوزية كافة المستندات والتراخيص المطلوبة.

ومن الأفضل الأخذ بعين الاعتبار زيادة الأسعار بنسبة 10 الى 15%، للمساعدة في التخطيط الجيد لأعمال البناء.

ومن الضروري عدم الاكتفاء بنصائح العائلة والأصدقاء، وبالتالي البحث عن استشاري أو مهندس يساعد في التصميم ويشرف على عملية البناء. فالتصميم مهم جدا إن كان من جهة الفكرة أو المكونات الداخلية والخارجية وتعتمد عليه مرحلة التنفيذ لاحقا.

بعد ذلك، تأتي خطوة البحث عن المقاول. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها ستحدد ما إذا كنت ستلتزم بالوقت والميزانية المرصودة لعملية التشييد، ولا تبحث عن المقاول الأقل سعراً دائما لأن ذلك قد يكلفك غالياً. فالمقاول قد يتسبب في تأخير المشروع أو إنجازه بجودة أقل مما قد يؤثر في العمر الافتراضي للمنزل أو حتى ارتفاع تكلفة الصيانة في المستقبل.

ومن الضروري مراجعة الميزانية مع المقاولين لتقديرات أدق وأكثر واقعية. البعض قد يلجأ لبعض ملاك المنازل المجاورة للاستفسار عن التكلفة. لما لا، فالنصيحة دائما مطلوبة في أي مشروع سيكلفك أموالا طائلة.