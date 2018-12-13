ارتفاع القروض العقارية من البنوك وشركات تمويل بالسعودية

أدى تحسن المؤشرات الاقتصادية ومناخ الاستثمار خلال السنوات الماضية إلى انعكاسات إيجابية على أداء قطاع البناء والتشييد في السعودية، أضف إلى ذلك النشاط الذي عم أنشطة المقاولات على مستوى المملكة بسبب مشاريع البنية التحتية على مستوى الدولة من جهة وتنويع أدوات ومنتجات وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص من جهة أخرى.

هذا الحراك في البناء والتشييد يخدم الهدف الأساسي للسياسات الإسكانية، والمتمثل بزيادة المعروض وجعل التملك في متناول شرائح أوسع من المواطنين.

ويساعد في ذلك تزايد منتجات الإقراض المدعومة من صندوق التنمية العقاري، والتي كان لها أثر واضح في نمو الإقراض العقاري للأفراد من البنوك ومؤسسات التمويل.

وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، نمت القروض العقارية المقدمة من المصارف في الأشهر التسعة من العام الجاري إلى 229 مليار ريال مقارنة بـ 212 مليار تم تسجيلها في عام 2017 و200 مليار ريال في 2016.

هذا الارتفاع شهدته أيضا القروض العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري التي تخطت في 2018 حتى شهر سبتمبر قيمة 15 مليارا و500 مليون ريال، مقارنة بـ 14 مليارا و700 مليون ريال في 2017، و13 مليارا و500 مليون ريال في 2016.