السعودية.. تقليص قائمة انتظار تمويل المساكن 48%

أكد المشرف العام على #صندوق_التنمية_العقارية خالد بن محمد العمودي، أن الصندوق العقاري نجح خلال هذا العام في إصدار 100 ألف قرض بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وأوضح العمودي أنه تمّت خدمة أكثر من 53000 ألف أسرة للاستفادة من الخيارات المتنوعة التي تشمل شراء الوحدات الجاهزة والبناء الذاتي وتمويل القرض القائم، مشيراً إلى استمرار خدمة المواطنين من خلال عدد من التسهيلات التي تتيح لهم إمكانية تقديم الحصول على قروضهم متى ما كانت لديهم الجاهزية.

وأكد العمودي أن الصندوق العقاري نجح في تقليص قائمة الانتظار بنسبة 48% خلال عامين من خلال برنامج "سكني".

ونوه بحرص الصندوق على توفير جميع الحلول التمويلية التي تلائم جميع شرائح المجتمع، موضحا أن خدمة "المستشار العقاري" التي أطلقها الصندوق مؤخراً تستهدف خدمة جميع المستفيدين وتقديم التوصيات الأنسب لهم لتسهيل رحلة تملّكهم للمسكن الأول.

ولفت إلى أن المستشار العقاري قدّم خدماته خلال معرض "سكني اكسبو" المنعقد الشهر الماضي لأكثر من 15 ألف مستفيد خلال 8 أيام، في حين يواصل تقديم خدماته لبقية المستفيدين بشكل يومي من خلال عدد من قنوات التواصل، تشمل الموقع الإلكتروني والرسائل النصية وكذلك التواصل المباشر.

ودعت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، المواطنين إلى زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" sakani.housing.sa للاطلاع على الأسماء المخصص لهم هذا الشهر، وزيارة بوابة الدعم السكني "إسكان" eskan.gov.sa والبوابة الإلكترونية لصندوق التنمية العقارية redf.gov.sa لاستكمال وتحديث بياناتهم تمهيداً لخدمتهم.