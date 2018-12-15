وزارة الإسكان تخصص 14 ألف خيار سكني جديد للسعوديين

اختتم برنامج "سكني" التابع لوزارة #الإسكان_السعودية مستهدفاته من الخيارات السكنية والتمويلية للعام الجاري 2018.

وأعلن اليوم، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر المركز الإعلامي بوكالة الأنباء السعودية عن وصول #برنامج_سكني إلى 300 ألف خيار سكني وتمويلي في جميع مناطق المملكة.

وشملت الوحدات السكنية الجاهزة مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، والأراضي المجانية، والقروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية للاستفادة من خيارات شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم.

ويأتي إعلان هذا المستهدف امتداداً لما تم تحقيقه العام الماضي 2017 بتوفير أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي لمستفيدي الدعم السكني من المسجّلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ليصل إجمالي الخيارات التي ضخّها برنامج "سكني" خلال عامين فقط أكثر من 583 ألف خيار.

وتتماشى هذه الإنجازات مع سياسة العرض لوزارة الإسكان في توفير الخيارات السكنية المتنوعة بالجودة والسعر المناسب، وأهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030.

وشملت الدفعة الثانية عشرة والختامية لهذا العام من برنامج "سكني" 14789 خياراً، تتوزّع على منطقة مكة المكرمة بعدد 1240 وحدة و1346 قرضا مدعوما، و656 وحدة في منطقة الرياض و2189 قرضا، وفي المنطقة الشرقية 1210 وحدات و1414 قرضا، وفي منطقة عسير 1946 وحدة و609 قروض، و504 وحدات في منطقة تبوك و299 قرضا، وفي منطقة نجران 327 وحدة و311 قرضا، والقصيم 206 وحدات و724 قرضا، والمدينة المنورة 707 قروض، وحائل 308 قروض، والحدود الشمالية 234 قرضا، والجوف 228 قرضا، وجازان 169 قرضا، والباحة 162 قرضا.

وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني خلال المؤتمر الصحافي للإعلان عن الوصول إلى الرقم المستهدف، أن تحقيق هذا الإنجاز جاء نتيجة العمل الدؤوب والمستمر من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية وشركائهما من المطورين والممولين لتوفير مختلف الحلول والخيارات التي تلائم جميع فئات المجتمع.

ونوّه الغزواني إلى أن تسليم الخيارات الجاهزة التي تشمل الوحدات السكنية والأراضي المجانية يجري بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه تم تسليم آلاف الوحدات والأراضي للمواطنين خلال الفترة الماضية في الخبر والأحساء والعيينة والقنفذة والخرمة وبيش وصامطة والزلفي وعنيزة وحائل وغيرها، في حين يتم تسليم الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال مدة أقصاها 3 أعوام من تاريخ توقيع المستفيدين للعقود مع المطورين العقاريين.

وأوضح أنه تم حتى الآن بدء تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً على مستوى المملكة على أراضي الوزارة وعلى أراضي القطاع الخاص توفّر بيئة سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية المتنوعة، ونماذج متعددة من الوحدات السكنية التي تمتاز بجودتها، تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس بأسعار تتراوح بين 250 ألفا و750 ألف ريال.