"سكني" يحقق هدفه بتوفير 300 ألف خيار في 2018

للعام الثاني على التوالي يحقق برنامج #سكني أهدافه، ففي 2018 وفرت وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية أكثر من 300 ألف خيار للمستفيدين، أي أكثر بـ 20 ألفاً مقارنة بالعام الماضي. وبهذا يتخطى إجمالي ما تم توفيره للمواطنين 580 ألف خيار سكني وتمويلي في عامين بجميع مناطق المملكة.

وساهمت خيارات عدة متنوعة في توفير بيئة سكنية متكاملة من حيث البنية التحتية والمرافق الخدمية المتنوعة، تعاونت من خلالها الوزارة مع القطاع الخاص، مما ساعد على تقليص قائمة الانتظار بنحو 50% في أقل من عامين. يضاف ذلك لإنجازات العام، كإطلاق الوزارة وصندوق التنمية خيارات عدة تتيح فيها الفرصة للمستفيدين بالحصول على قرض عقاري مدعوم لشراء وحدة جاهزة من السوق أو للبناء الذاتي لمن يمتكلون الأراضي. كما تم إطلاق مبادرة القرض السكني للعسكريين في الخدمة، ومبادرة تحمل القيمة المضافة عند تملك البيت الأول.

وبانتظار قطاع الإسكان عام حافل لتحقيق الأهداف المقبلة، والتي تتمثل برفع نسب التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، و70% بحلول 2030 تماشياً مع #رؤية_المملكة.