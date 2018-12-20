تملك السعوديين للمسكن الأول من حلم إلى واقع ملموس..كيف؟

يعلن برنامج #سكني أرقاما ضخمة تباعا عن أعداد المستفيدين لكن كثيرين يتساءلون عن تأثيرها الفعلي على أرض الواقع.

منذ أن تسلم وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيق الوزارة عام 2015، انتهج سياسة جديدة، استطاع من خلالها تسريع وتسهيل التملك مما خفّض فترة الانتظار لأقل من 3 سنوات. استغرق الأمر بعض الوقت، لكنه اليوم يتحول لواقع ملموس.

وسيرتفع عدد الأسر التي ستسكن منازلها بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة مع توالي إنجاز المشاريع وانخراط البنوك في الإقراض العقاري.

قامت الاستراتيجية الجديدة على تحديث القوانين والبيئة التشريعية، بالإضافة إلى تطوير الخدمات والبنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص. كلها عوامل ساهمت بتحقيق المستهدفات:

582 ألف خيار سكني وتمويلي في عامين، منها 300 ألف في 2018، كما تم بدء العمل بـ42 مشروعا جديدا في مختلف المناطق.

%50 من هذه المشاريع تستخدم تقنيات حديثة مما يسرع في عملية التشييد ويحسّن من جودة البناء.

وفي هذا الإطار، رصدت الوزارة مليارا و500 مليون ريال سيتم صرفها على المصانع المتخصصة في تقنيات البناء في 2019.

كما أعلنت الوزارة عن مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين في شراء المسكن الأول، وإطلاق برامج تهدف لتنظيم القطاع العقاري، مثل: "إيجار"، و"اتحاد الملاك" و #رسوم_الأراضي_البيضاء حيث تم فرض رسوم على أكثر من 400 مليون متر مربع وصرف الإيرادات على تطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية.

تعكس هذه الأرقام التزام وزارة الإسكان مواصلة إدارة التحديات بقطاع الإسكان وتبدو على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في 2020 المتمثل برفع نسب التملك إلى 60%.

وكما ذكر وزير الإسكان، فإن تمكين المواطن من تملك مسكنه الأول هو خطوة هامة لبناء #الأسرة_السعودية وبمجرد عقدك النية لتملك منزلك الأول، فأمامك كل الخيارات لتحقيق ذلك.