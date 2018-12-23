المستشار العقاري.. فريق يسهل خدمات الإسكان

أكد المتحدث الرسمي باسم #صندوق_التنمية_العقارية حمود العصيمي أن خدمة #المستشار_العقاري تهدف لعمل تحليل شامل للحالة الائتمانية المالية للمستفيد من خدمات الإسكان بالسعودية.

وقال العصيمي في مقابلة مع "العربية" إن خدمة المستشار العقاري، أثبتت نجاحاً منذ إطلاقها في معرض إكسبو السكني، كما أنها تهدف إلى تعريف المستفيد بالحلول الائتمانية ومساعدته في عملية اتخاذ القرار.

واعتبر أن هذه الخدمة الجديدة، تعد أداة تفاعيلة تربط الجهات المعنية بالعملية الإسكانية مع الجهات التمويلية، وتوفر متابعة للطلبات للتسهيل على المستفيدين من الخدمات التمويلية والإسكانية.

وتعرف خدمة المستشار العقاري بأنها عبارة عن فريق متخصص يساعد المواطنين في الحصول على أفضل العروض التمويلية التي تناسب احتياجاتهم، عبر تسهيل وإنهاء عملية طلب القرض العقاري من خلال فروع الصندوق، حيث يقوم #المستشار_العقاري برفع الطلبات إلى الجهات التمويلية والمتابعة بالنيابة عن المستفيدين.

وبعد دراسة البيانات والمستندات المرفقة من مقدم الطلب، يتم استعراض أهم المعلومات الشخصية والمالية للمستفيدين بهدف تقييم حالتهم الائتمانية.

ويقوم المستشار العقاري بإعداد قائمة بالممولين المناسبين، وأهم الحلول التمويلية المقدمة، إضافة إلى تقديم جدول بأهم النتائج المالية وتفاصيلها، مثل أقصى مبلغ تمويل يمكن للمستفيد الحصول عليه بكافة تفاصيله، إضافة إلى قسطه الشهري ومبلغ الدعم الشهري وغيره.

وتذلل هذه المشورة والدعم العقبات مع الجهات التمويلية، كي يحصل المواطن على التمويل العقاري الأفضل والأسرع له بكل يسر وسهولة، كما توفر عليه صعوبة التعامل مع الجهات التمويلية وعناء زيارة البنوك مباشرة.