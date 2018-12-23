المستشار العقاري.. كيف يسهل الحصول على التمويل السكني؟

قطع ملف الإسكان في السعودية شوطاً كبيراً فيما يتعلق بتسهيل وسرعة تمكين المواطنين من الحصول على مسكن يتناسب مع مستوى دخل كل أسرة. وقد تم الإعلان عن خطوات عدة، منها خدمة المستشار العقاري.

والمستشار العقاري هو فريق متخصص يساعد المواطنين في الحصول على أفضل العروض التمويلية التي تناسب احتياجاتهم، عبر تسهيل وإنهاء عملية طلب القرض العقاري من خلال فروع الصندوق، حيث يقوم #المستشار_العقاري برفع الطلبات إلى الجهات التمويلية والمتابعة بالنيابة عن المستفيدين.

وبعد دراسة البيانات والمستندات المرفقة من مقدم الطلب، يتم استعراض أهم المعلومات الشخصية والمالية للمستفيدين بهدف تقييم حالتهم الائتمانية.

واستناداً إلى ذلك، يقوم المستشار العقاري بإعداد قائمة بالممولين المناسبين، وأهم الحلول التمويلية المقدمة، إضافة إلى تقديم جدول بأهم النتائج المالية وتفاصيلها، مثل أقصى مبلغ تمويل يمكن للمستفيد الحصول عليه بكافة تفاصيله، إضافة إلى قسطه الشهري ومبلغ الدعم الشهري وغيره.

وتذلل هذه المشورة والدعم العقبات مع الجهات التمويلية، كي يحصل المواطن على التمويل العقاري الأفضل والأسرع له بكل يسر وسهولة، كما توفر عليه صعوبة التعامل مع الجهات التمويلية وعناء زيارة البنوك مباشرة.