الإسكان السعودية تطلق أكبر مجمع سكني مغلق في جدة

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية إطلاق مشروع "روابي الحجاز" في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة، والذي يوفر 21.302 وحدة سكنية "تحت الإنشاء" من نوع شقق متعددة النماذج، وبمساحات وتصاميم منوعة، كواحد من أكبر مشاريع الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع الذي يقع في حي الريان بمدينة جدة، 1.413.690 م2، وهو يبعد مسافة 1.5 كيلومتر عن طريق الحرمين، كما تمتاز بعض العمائر السكنية بالمشروع بإطلالة بحرية تبدأ من الدور الرابع، كذلك يحوي عدداً من المرافق التعليمية والخدمية والعديد من المواقع المخصصة للحدائق العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، بالإضافة إلى عدد من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية.

وأوضحت #وزارة_الإسكان في بيان صحافي، عن بدء إجراءات الحجز في مشروع روابي الحجاز، الذي يعد أكبر مجمع سكني مغلق، إذ تبدأ أسعار الشقق السكنية بـ477 ألف ريال، وبقسط شهري يقدر بـ1.593 ريال، وبمساحات لمسطحات البناء تبلغ (162 إلى 233 م2).

يأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج #سكني، الذي خصص في عامه الأول أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلن العام الجاري عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بمستهدف تخصيص يبلغ 300 ألف منتج، حيث وصل إجمالي ما تم تخصيصه حتى الدفعة الثانية عشرة إلى أكثر من 300.495 خيارا سكنيا وتمويليا بما يحقق نسبة إنجاز تتجاوز 100%.

ويبلغ مجموع ما تم تخصيصه لمنطقة مكة المكرمة خلال عامين من إطلاق البرنامج 168.509 خيارات سكنية وتمويلية، بواقع 2989 وحدة سكنية جاهزة، و96.701 وحدة سكنية تحت الإنشاء، و39.776 أرض مجانية، بالإضافة إلى 29.034 قرضا عقاريا، كما يبلغ عدد المشاريع السكنية التي أطلقت في المنطقة خلال عامين 15 مشروعاً سكنياً بالتعاون مع القطاع الخاص.