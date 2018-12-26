"الإسكان" تفعل تقنيات البناء الحديثة في 50% من مشاريعها

بعد أن كان من سابع المستحيلات، بات اليوم واقعاً ملموساً.. نتحدث عن بناء منزل في ظرف يومين.

فبفضل تقنية Modular Concrete التي تعتمد على خرسانة مسبقة الصب، أكملت #وزارة_الإسكان السعودية بناء منزل في 48 ساعة شارك فيه مهندسون سعوديون.

يأتي ذلك ضمن إطار مبادرة تحفيز تقنية البناء التابعة لبرنامج الإسكان، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف لتطوير وتمويل صناعة تقنية البناء في المملكة.

إنجاز آخر من توقيع وزارة الإسكان، كان بناء أول منزل في الشرق الأوسط باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد.

تقنيات متطورة تقوم الوزارة باستخدامها في أكثر من 50% من مشاريعها. وقد تم الانتهاء من إجراءات تمويل أربعة مصانع بقيمة 210 ملايين ريال، بالإضافة إلى 4 مصانع أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً.

كما خصصت الوزارة ما لا يقل عن مليار و500 مليون دولار لدعم مصانع تقنيات البناء في المملكة في عام 2019، بهدف تحسين وتسريع عملية التشييد.

وسيساهم تفعيل وتمكين هذه الأساليب بالشراكة مع القطاع الخاص، في رفع نسب التملك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 و 70% بحلول عام 2030 ضمن مستهدفات #رؤية_المملكة_2030.