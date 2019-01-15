السعودية تدشن "سكني 2019" وتستهدف توفير 200 ألف منتج

أعلنت وزارة #الإسكان_السعودية، في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه تم تخصيص 200 ألف أسرة من #برنامج_سكني لعام 2019، قائلة:" سنعمل بكامل جهودنا لتقديم المزيد لأهالينا المستفيدين".

وتابعت: "سعينا في ملتقى #برنامج_سكني 2019 على زيادة خيارات الحلول السكنية المتاحة لأهالينا المستفيدين، لتتناسب مع جميع رغبات أهالينا المستفيدين، وهي على الشكل الآتي: وحدات السوق الجاهزة، وحدات تحت الإنشاء، أرض مجانية، البناء الذاتي، تمويل القرض القائم، وفلل الوزارة الجاهزة".

ولفتت وزراة الإسكان إلى أنها تستهدف في ملتقى #برنامج_سكني 2019 إنجاز 70 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنيات البناء الحديث، "حيث عملنا على تحفيز القطاع وتوطينه بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجهات ذات العلاقة".

ونوهت بأنه تم تخصيص خلال العام الماضي 150 ألف أرض مجانية لمستفيدي #برنامج_سكني، ويُعمل في 2019 لاستكمال المسيرة بتطوير 69 مليون متر مربع وتوزيعها كأراضٍ مجانية مطورة.

أمّا عن قائمة الانتظار، فتسعى الوزارة إلى تخفيض قائمة الانتظار بنسبة 75% بنهاية عام 2019 عن طريق خدمة #عجلها في ملتقى #برنامج_سكني لسنة 2019.

وقالت: "نعمل في #برنامج_سكني على خدمة المستفيد بشكل متكامل، حيث نقوم بتطوير البنية التحتية للأراضي بما يشمل شبكة المياه والكهرباء وشبكات الاتصالات وغيرها من المرافق الخدمية، لتوزيعها بشكل مجاني للمستفيدين، وإقامة المشاريع السكنية عليها".

وأشارت إلى العمل، من خلال ملتقى #برنامج_سكني 2019، لضخّ المزيد من الوحدات السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، لتمكين المستفيدين من تملّك وحداتهم السكنية الموافقة لتطلّعاتهم، "وذلك عبر ضخ وحدات سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص من جهة، وتوقيع عدة شراكات لتنفيذ وحدات سكنية توفر 50 ألف وحدة".

تعدّ هذه المرة الأولى التي يعلن فيها "سكني" عن أسماء المستحقين خلال العام في دفعة واحدة، وذلك انطلاقاً من استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان "أحد برامج رؤية المملكة 2030"، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

وفي هذا السياق، أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل، خلال "ملتقى برنامج سكني للعام 2019" المقام في الرياض اليوم، أن وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" تحرص دوماً على توفير كل ما يلبّي تطلّعات ورغبات المواطن، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في توفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين، في ظل الدعم المتواصل واللامحدود الذي تلقاه كافة القطاعات بما فيها الإسكان، ومن ذلك ما جاء في "ميزانية الخير" التي تم الإعلان عنها الشهر الماضي.

تخصيص 21 مليار ريال

من جهته، كشف وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن بن شوقي الحازمي أنه تم تخصيص 21 مليار ريال لتطوير نحو 251 مليون متر مربع في عدد من المدن تتيح توفير 236 ألف وحدة سكنية متنوعة، تشمل 73 مليون متر مربع تم الانتهاء من تطويرها وإيصال كافة الخدمات إليها، إضافة إلى توقيع عقود لتطوير البنية التحتية لــ 140 مليون متر مربع، وإكمال تطويرها خلال عام 2019، وإقامة مشاريع سكنية عليها.

إلى جانب استهداف تطوير 37 مليون متر مربع جديدة خلال العام الجاري، إضافة إلى تخصيص 450 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء لتنفيذ البنية التحتية في مشاريع العيينة والدوادمي وعنيزة وحائل، واستمرار تخصيص المزيد وفقاً لما جاء في المادة 15 من لائحة برنامج الأراضي البيضاء.

من جانبه قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي "تشرفنا خلال العامين الماضيين بخدمة آلاف المواطنين، لذا فإننا عاقدون العزم على مواصلة العمل، حيث تم اعتماد إصدار موافقات جديدة لـ 100 ألف مستفيد خلال عام 2019 مستندين على استراتيجية واضحة ترتكز على تجربة أفضل للمواطن لتمكينه من الاستفادة من القرض العقاري بكل يسر وسهولة في ظل اكتمال الحلول المناسبة مع شركائنا من الجهات التمويلية".

50 ألف وحدة سكنية جديدة

فيما أعلن المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني، عن توفير 50 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين خلال العام 2019، كاشفاً عن بدء العمل في 45 مشروعا بالشراكة مع المطورين العقاريين توفّر أكثر من 77 ألف وحدة سكنية متنوعة وسيبدأ تسليم عدد منها خلال العام الجاري، فيما سيبدأ العمل على تنفيذ المزيد في مختلف المناطق.

وقال الغزواني: "يواصل برنامج "سكني" ضخ المزيد من المشاريع لرفع نسب تملّك المواطنين، حيث تم حتى الآن إطلاق 67 مشروعا توزّعت على مختلف المناطق، توفّر 126 ألف وحدة سكنية تشمل الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250 ألفا و750 ألفا، وشهدت هذه الوحدات نسب حجوزات تؤهل المطورين لبدء التنفيذ، كما نحرص في "سكني" على شمولية المشاريع لجميع مناطق المملكة، مع التركيز بشكل أكبر على المدن ذات الكثافة السكانية والاهتمام بالمواقع الاستراتيجية".

6 تقنيات بناء الحديثة

بدوره، أكد المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء المهندس مهاب بنتن أن وزارة الإسكان قد اعتمدت في مشاريعها أكثر من 6 تقنيات بناء حديثة، واستطعنا دعم وتمكين 32 مطوراً عقارياً لتوقيع عقود إنشاء أكثر من 49 ألف وحدة سكنية باستخدام تقنية البناء، وذلك من خلال 12 مصنعاً تم دعمها لرفع طاقتها الإنتاجية لـ 18 ألف وحدة سنوياً، لنصل بإجمالي التمويلات للمصانع إلى حوالي 735 مليون ريال، علماً أنه تم توقيع عقود بقيمة 186 مليون ريال وسيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل بقية العقود".

وأشار إلى نجاح تجربة بناء منزل متكامل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ومنزل آخر باستخدام تقنيات الجيل الثالث اكتمل خلال يومين، بمشاركة فريق من المهندسين والمهندسات السعوديين، مؤكداً أنه تم التواصل مع عدد من الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية لإجراء البحوث لتوطين المواد المستخدمة.