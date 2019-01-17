"سكني" يتيح اختيار مخططات الأراضي المجانية إلكترونياً

أتاحت البوابة الإلكترونية لبرنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، خاصية اختيار المخطط السكني المناسب من قبل المستفيدين من الأراضي المجانية "المنح"، وفق رغباتهم واحتياجاتهم، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث حلول إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين، وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم.

ووفّرت البوابة حتى الآن 27 مخططاً تتضمن أكثر من 46 ألف قطعة أرض مجانية، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم الخميس، أنها أنهت جميع الإجراءات الفنية المتعلقة بتفعيل الاختيار الإلكتروني للمخططات، إذ أصبح بإمكان المستفيد زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج #سكني، ثم اختيار "الحلول السكنية" ومن ثم الضغط على خيار الأراضي السكنية المجانية أو الدخول المباشر على الرابط (https://sakani.housing.sa/plans-map) واختيار المخطط المناسب وإكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع وإنهاء الإجراءات الأخيرة للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات.

ولفتت إلى أنها "ستواصل تقديم كافة التسهيلات لمستفيديها من المواطنين بما يحقق تطلعاتهم".

وأشارت الأرقام الصادرة من موقع "سكني"، إلى أن الوزارة اعتمدت 27 مخططاً سكنياً موزعة على مختلف المدن ومحافظات المملكة، منها 5 مخططات سكنية جاهزة للبناء استكملت فيها أعمال البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق وغيرها، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

كما اعتمدت 14 مخططاً سكنياً تجري عملية تسليمها للمستفيدين تباعاً بعد استكمال معظم أعمال البنى التحتية فيها، بالإضافة إلى اعتماد 8 مخططات سكنية تحت التطوير حالياً، في حين تعمل الوزارة على ضخ المزيد من المخططات السكنية خلال الفترة المقبلة، لتتيح للمستفيدين الحصول على مزيد من الخيارات عند اختيار الأرض المجانية.

وتوزعت المخططات السكنية على عدد من مناطق المملكة، إذ حظيت منطقة مكة المكرمة بـ 6 مخططات تحوي نحو 13.105 أرضًا سكنية في كلا من جدة ومكة ورنية والجموم، ومخطط في نجران يضم 7134 قطعة سكنية، فيما حظيت منطقة جازان بـ5 مخططات تضم نحو 6439 قطعة موزعة بين صامطة وصبيا وضمد وبيش والدرب.

كما اعتمدت 4 مخططات بمنطقة الرياض بإجمالي 5930 قطعة أرض تتوزع بين الخرج والمجمعة والدوادمي والقويعية، وكذلك مخططاً بالمدينة المنورة يضم 3404 أرض سكنية، ومخططاً بحائل يحوي 2308 قطعة، وآخر بمنطقة تبوك يحوي 426 أرضاً سكنية، ومخططين في منطقة الجوف بـ 675 قطعة، وكذلك مخططين بمنطقة القصيم هما عين فهيد في الأسياح بـ 128 قطعة والنبهانية بـ 403 قطع، ومخططاً في حفر الباطن يضم 5521 قطعة أرض، و3 مخططات في منطقة عسير بإجمالي 779 قطعة أرض.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات #برنامج_الإسكان.

يذكر أن وزارة الإسكان السعودية خصصت نحو 583 ألف خيار سكني وتمويلي خلال العامين الماضيين، من خلال "برنامج سكني"، كان نصيب الأراضي المجانية منها 157.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، علماً أنها سلمت آلاف من القطع السكنية المجانية للمستفيدين خلال الفترة الماضية.

كما أعلنت الوزارة وصندوق التنمية العقارية عن أسماء 200 ألف مواطن، يمكنهم الاستفادة هذا العام من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج "سكني 2019"، والتي تتيح الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.