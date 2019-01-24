نمو متسارع لقيمة قروض الإسكان لدى "الأهلي" السعودي

تشهد محفظة التمويل العقاري لدى #البنك_الأهلي نموا متسارعا في قيمة قروض الإسكان التي تمت الموافقة عليها، خاصة مع انطلاق البرامج التحفيزية من قبل الحكومة للقطاع الخاص التي تقدر بنحو 72 مليار ريال، منها مبادرة الدعم السكني بتخصيص حوالي 21 مليار ريال.

وفي هذا السياق، وصف رئيس مجموعة مصرفية الأفراد في البنك الأهلي خالد الشريف في مقابلة مع "العربية"، الشراكة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري بـ"الشراكة الاستراتيجية" عبر طرح منتجات مختلفة لشرائح كان من الصعب في الماضي على شركات التمويل والبنوك تمويلها، ومن هنا شهدنا القفزة الكبيرة في محفظة التمويل العقاري سواء للبنك الأهلي أو البنوك الأخرى.

ولتقوية شراكته المستدامة مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، أصبح البنك الأهلي من أوائل البنوك التي أطلقت منتجات صندوق التنمية العقارية، منها المنتج المدعوم إضافة لابتكاره لحلول تمويلية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح العملاء كالبناء الذاتي والبناء على الخارطة وبرامج خاصة للمتقاعدين والعسكريين.

بالتأكيد كان لهذه الشراكة الأثر الفعال في تحفيز جهات التمويل والمستحقين للحصول على الدعم وذلك من خلال تمويلهم من البنك بكفالة الصندوق، حيث زاد عدد المستحقين الذي قام بتمويلهم البنك الأهلي منذ انطلاق البرنامج بشكل متسارع.

من جهته، أوضح رئيس إدارة تمويل الأفراد - المجموعة المصرفية للأفراد في البنك الأهلي سعد العبدلي في مقابلة مع "العربية" أن نحو 35 ألف أسرة استفادت من برنامج التمويل في جميع أنحاء المملكة، مشيراً إلى وجود 200 فرع حاليا متخصص في منح التمويل العقاري.

ووفقا لرؤية البنك الأهلي بعيدة المدى وتوقعاته الإيجابية حول مستقبل #السوق_العقارية ، أطلق منتج "دلاله" كأحد حلول ومزايا التمويل المبتكرة التي يقدّمها برنامج "الأهلي" للتمويل العقاري، إذ يقوم البنك بتمويل مبلغ الوساطة الذي يتقاضاه الوسيط العقاري نظير سعيه لإتمام عملية البيع، بحيث لا يزيد مبلغ الدلالة عن 2.5% من قيمة العقار.

كما وقع "الأهلي" وصندوق التنمية العقاري الاتفاقية الجديدة للتمويل الإضافي بمبلغ تمويلي يصل إلى 5 ملايين ريال، ثم قام بتنفيذ أول عملية تمويل إضافي من بين البنوك المشاركة لأحد المستفيدين من قروض الصندوق ليصبح بذلك عميل البنك الأهلي أول مواطن سعودي يحصل على القرض الإضافي بعد الآلية الجديدة لتحقيق حلمه في امتلاك منزل العمر.