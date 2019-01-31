تحفيز 3 مصانع في تقنيات البناء الحديث بـ 144 مليون ريال

أعلنت مبادرة "تحفيز تقنيات البناء" في #السعودية عن تقديم تمويل مالي بقيمة 144 مليون ريال لثلاثة مصانع لتقنية البناء الحديث وهي "مصنع إعمار ايان"، و"مصنع شركة آل سعيدان للتنمية"، و"مصنع شركة نبض العزيزية للتطوير والاستثمار العقاري"، كان ذلك خلال فعاليات الحفل الرسمي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، بحضور ورعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

يأتي ذلك استكمالاً للجهود المثمرة لدعم تحقيق أهداف مبادرة "تحفيز تقنية البناء" إحدى مبادرات تحفيز القطاع الخاص، التي يعمل على تنفيذها برنامج الإسكان وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والتي أثمرت في العام الماضي عن تمويل صندوق التنمية الصناعية السعودي لمصنعي تقنية بناء في السعودية بقيمة 186 مليون ريال.

بدوره، أكد المشرف العام على مبادرة تحفيز تقنية البناء المهندس مهاب بن محمد صالح بنتن أن حضور ورعاية ولي العهد لهذا الحفل يعكس بوضوح ما تقدمه الدولة من دعم واهتمام لقطاع الإسكان عموماً وللمبادرات التي تهدف إلى التطوير والارتقاء بكل ما من شأنه راحة وخدمة المواطن.

وقال إن التوسع في تمويل المصانع التي تقوم على انتاج تقنيات البناء هو أحد الأهداف الرئيسية للمبادرة من أجل زيادة انتشار هذا النمط المتطور من البناء، والذي يحقق العديد من الأهداف الايجابية التي تضمنتها رؤية المملكة 2030 للنهوض بقطاع الإسكان في المملكة.

وأضاف بنتن أن المبادرة تركز في عملها على تفعيل الاتجاه نحو الاستثمار في مجال التقنيات الحديثة بتمويل المصانع التي تنتج المواد اللازمة لهذه التقنيات بهدف توطين هذه الصناعة والمساهمة في توليد وظائف جديدة للسعوديين، كما أن توجيه الاعتماد على التقنيات يقدم لنا وحدات سكنية بجودة عالية ووقت قياسي في التنفيذ وسعر منافس، داعياً المستثمرين والمطورين العقاريين للتواصل مع المبادرة للتعرف بشكل أكبر على خدماتها والاستفادة مما تقدمه من دعم وتحفيز.

من جانبه، شدد المشرف العام على تنمية القطاع الخاص بوحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) نايف الرشيد على أن حضور ورعاية ولي العهد للحفل يأتي بمثابة انطلاقة جديدة للمبادرة التي تسير بخطوات ثابتة، مؤكدا أن الإنجاز يتواصل وبجانب ما تم إنجازه في العام الماضي نشهد مع مطلع الحالي تمويل ثلاثة مصانع في خطوة أولى نحو خطوات أكبر.

وأشار إلى أن المستهدف هو زيادة الاعتماد على #تقنيات_البناء الحديثة وتحفيز #القطاع_الخاص على استخدامها لتقديم الوحدات السكنية المناسبة للمواطنين في وقت وجيز وبأقل التكاليف، مشيراً إلى ان ذلك يدعم توجه الدولة في توظيف الشباب السعودي في المصانع أو في مرحلة التشييد.