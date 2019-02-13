إلى محدودي الدخل.. حلم تملك منزل بات حقيقة في السعودية

سيوفر برنامج الإسكان التنموي في #السعودية عشرات آلاف الوحدات السكنية هذا العام، في أول نموذج من نوعه للتعاون بين الوزارات والجهات غير الربحية وشركات القطاع الخاص، في توفير السكن للفئات ذات الدخل المحدود.

300 ألف #أسرة_سعودية تم تخصيص منتجات سكنية لها من برنامج #سكني العام الماضي، لكن ماذا عن المواطنين غير القادرين على الاستفادة من أي من منتجات البرنامج؟

يتركز الاهتمام على هؤلاء تحديدا في برنامج عمل وزارة الإسكان كأحد أهم الأولويات في العام الحالي، ضمن ما يعرف ببرنامج الإسكان التنموي، والهدف هو توفير عشرات آلاف الوحدات السكنية مخصصة للفئات المحدودة الدخل والمسجلين في قوائم الضمان الاجتماعي.

وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والجمعيات الخيرية والأهلية والمؤسسات غير الربحية، بالاضافة إلى بعض جهات القطاع الخاص، من خلال برامجها للمسؤولية الاجتماعية.

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الطموح هو نقل العمل الخيري إلى مستوى جديد من العمل المؤسسي، بحيث لا يظل معتمدا بالكامل على التبرعات، بل تخصص له ميزانية من الدولة، إلى جانب اضطلاع الجمعيات وشركات القطاع الخاص بدور منظم في رصد الحاجات وسدها، بالتكافل مع الوزارات والجهات الحكومية.