مركز اتصال جديد للمستفيدين من وزارة الإسكان السعودية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف السويلم، إن المركز الموحد للعناية بالمستفيدين سيسهم بشكل إيجابي في تسهيل تواصل المواطنين مع برنامج "سكني" لتقديم الشكاوى وطلب المعلومات.

وأضاف السويلم أن تقديم الشكاوى سيكون عن طريق خدمة الهاتف الموحد بدلاً من زيارة أحد فروع الوزارة أو مواقع المشاريع، كما كان الوضع في السابق.

وأطلقت وزارة الإسكان #السعودية "مركز الاتصال الموحّد" لتسهيل التواصل مع مستفيدي برنامج #سكني .

وأوضحت الوزارة أن المركز سيقدم عددا من الخدمات للمستفيدين، مثل شرح آلية الاستحقاق و #الدعم_السكني والحلول التمويلية، وتقديم الاستشارات، لتفادي العقبات مع الجهات التمويلية.