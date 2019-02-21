174 ألف أسرة تملكت منازل بالسعودية في 2018

قال المتحدث الرسمي لوزارة #الإسكان_السعودية سيف السويلم، إن نسب التملّك ارتفعت مع انخفاض أسعار العقارات السكنية.

وأضاف أن 174 ألف أسرة تملكت في 2018 مع ارتفاع التمويل السكني من البنوك للأفراد.

وأوضح السويلم أن السياسات الإسكانية الجديدة ضيقت الفجوة بين مستويات الدخل و #أسعار_المساكن.

وشجعت هذه السياسات المطورين ووفرت الأراضي، كما ساهمت بانخفاض الأسعار. فالرقم القياسي لمؤشر #أسعار_العقارات_بالسعودية سجل تراجعا بأكثر من 5% بالربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017

ورحبت السوق أيضا بعمل وزارة الإسكان مع القطاع الخاص، لتأمين حلول تناسب الفئات كافة خاصة محدودي الدخل، وتقديم منتجات تبدأ من 250 ألف ريال.