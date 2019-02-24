"العقاري" يودع 1.5 مليار ريال لأكثر من 66 ألف سعودي 

أعلن صندوق التنمية العقارية إيداع 1.5 مليار ريال في حسابات أكثر من 66 ألف مواطن استفادوا من برنامج القرض العقاري المدعوم حتى نهاية شهر يناير الماضي.

وقال المشرف العام على #صندوق_التنمية_العقارية، خالد العامودي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هذا الرقم شمل 9 آلاف مستفيد من دعم القروض العقارية للعسكريين في الخدمة.

وأضاف "الأرقام في تزايد مستمر من بداية البرنامج وخلال عامي 2018 و2019، و #التمويل_العقاري مستمر حيث تتحمل وزارة الإسكان والصندوق أرباح قروض المواطنين الذين يتقاضون أقل من 14 ألف ريال، وقد وصلت قيمة المبالغ غير المستردة إلى 360 مليون ريال، وبإمكان جميع المواطنين الاستفادة من هذا البرنامج".

وأوضح أن ما يعادل 500 ألف مواطن قدموا ولدينا مليون مواطن في قائمة وزارة #الإسكان_السعودية والبرنامج يخدم جميع المواطنين.

وفيما يتعلق بالعسكريين قال "يوجد قرض حسن إضافي بمبلغ 140 ألف ريال، وهذا قرض حسن بدون أي فوائد، ويسدد هذا القرض بعد سداد قرض القطاع المصرفي، وقد تجاوز عدد المستفيدين نحو 9 آلاف مواطن خلال 3 أشهر فقط، وبلغت قيمة الأموال المودعة حتى الآن 166 مليون ريال ريال".