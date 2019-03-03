30 ألف وثيقة إعفاء من ضريبة المسكن الأول بالسعودية

أصدرت وزارة #الإسكان السعودية، أكثر من 30 ألف شهادة استحقاق إلكترونية حتى نهاية شهر فبراير الفائت، لسداد ضريبة #القيمة_المضافة عن مواطنين يرغبون بتملك مسكنهم الأول.

ويعطي هذا الرقم مؤشرا إلى عودة الطلب القوي على الشراء في #القطاع_السكني، حيث تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال.

وتأتي مبادرات عدة اتخذتها وزارة الإسكان السعودية لتخفيف #العبء الاقتصادي على #الأسر_السعودية لتسهيل تملكهم المسكن الأول، منها سداد ضريبة القيمة المضافة. فالوزارة تتحمل ضريبة الخمسة في المئة من سعر المنزل على الا تتخطى 42 الف و500 ريال في حال استوفى المتقدم كافة الشروط.

ويمكن لأي مواطن يرغب في تملك منزل الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة حتى وإن لم يكن من المدرجين ضمن قوائم الوزارة أو صندوق التنمية العقارية.

ولقي هذا الموضوع استحسانا كبيرا لدى المواطنين، فعدد شهادات الاستحقاق الصادرة عن طريق بوابة الضريبة تجاوز 30 ألف و285 شهادة حتى نهاية شهر فبراير.

كل هذا شجع المطورين العقاريين للتعاون مع وزارة الإسكان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية الجاهزة التي تناسب كافة الفئات.

هذه المبادرة وسواها ساهمت في تحريك #السوق_العقاري في الفترة الماضية، وأعطت المواطن خيارات وحوافز عدة، مما ساهم بشكل كبير في رفع عدد من تملك منزلا في عام 2018 لاكثرمن 174 ألفا.