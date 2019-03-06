التنمية العقارية: تمويل 165 ألف منزل سعودي بـ 2019

أكد المشرف العام على صندوق #التنمية_العقارية خالد العامودي، استهداف الصندوق لتمويل ما بين 125 ألفا إلى 165 ألف أسرة سعودية خلال العام الحالي، للمساعدة في امتلاك منزل لهم.

وقال العامودي في مقابلة مع "العربية" إن الصندوق يحتفل اليوم، بتمويل 70 ألف مواطن مع حصولهم على فرصة التمويل العقاري من خلال منتجات صندوق التنمية العقارية مع الممولين.

وأشار إلى طموحات عالية للوطن وللمواطن من قبل الصندوق، لتمكين #الأسرة_السعودية من الحصول على منزل.

وتحدث عن تبسيط إجراءات التقديم للاستفادة من خدمات الصندوق، عبر منصة #المستشار_العقاري موضحاً أن الصندوق سيكون أول جهة حكومية تستخدم نموذج "أوبر" في تبسيط الخيارات لدى طالبي المساكن.

كما تحدث عن عمل الصندوق على توفير مختلف #التقنيات والبنى التحتية، لتوفير #عروض_عقارية للمواطن وتوجيه طلبه لأي من الممولين، لاستيعاب جميع الطلبات من خلال التقنية ومنصة المستشار العقاري.