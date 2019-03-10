سامبا: 75% من قروض السكن بدعم "التنمية العقارية"

توقع مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة #سامبا المالية، معن الكهموس، حدوث طفرة في محفظة القروض السكنية هذ العام، في ظل دعم القروض المقدم من صندوق التنمية العقارية.

وأشار الكهموس في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية برامج وزارة #الإسكان وتسهيلات صندوق التنمية العقارية، في إحداث هذا التأثير الكبير في سوق التمويل العقاري بالممكلة.

وكشف أن 75% من الإقراض المخصص لتمويل #المساكن للسعوديين، "تذهب لمستفيدي صندوق التنمية العقارية".

واعتبر أن "هذه الأرقام الكبيرة للتمويل تعطي صورة حقيقية عن حجم الشراكة بين البنوك وصندوق التنمية العقارية، وستنعكس على تملك المواطنين للمساكن".

وقال إن تغيير نظام #القروض السكنية شجع البنوك على التمويل، بما يوفر خيارات ومنتجات عقارية تصب في خانة زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، وفق رؤية السعودية 2030.