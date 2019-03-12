سكني: 9 مخططات أراضٍ مجانية للسعوديين والحجز إلكتروني

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان #السعودية عن إضافة عدد من المخططات المجانية عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية التي طرحتها البوابة مؤخرًا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب لهم، داعياً المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الإلكتروني، وذلك في إطار السعي الدائم إلى استحداث #حلول_إلكترونية تساعد في التسهيل على المواطنين المستحقين وتوفير المزيد من الخدمات الإلكترونية لهم، إذ وفّرت البوابة حتى الآن 48 مخططاً، فيما سيتبعها المزيد من المخططات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أنه تم تفعيل الاختيار الإلكتروني لـ 9 مخططات جديدة جارٍ استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل المرافق الخدمية العامة، وتضمنت المخططات الجديدة 5 مخططات بمنطقة القصيم موزعة بين محافظاتها وشملت مخطط المذنب 13 الذي يحوي 371 قطعة أرض بمحافظة المذنب، ومخطط البكيرية 2 يضم 583 أرضًا بمحافظة البكيرية، ومخطط عنيزة 1 – العوشزية بمحافظة عنيزة بعدد أراض يصل إلى 1116 أرضا، في حين حظيت محافظة الأسياح بمخطط مشروع الأسياح الذي يحوي 538 أرضًا مطورة ومحافظة رياض الخبراء بمخطط الخبراء بعدد 418 أرضاً.

وأضاف البرنامج أربع مخططات أخرى موزعة بين عدد من #المناطق والمحافظات، شملت مخطط النخيل بواقع 164 قطعة أرض بمحافظة القريات التابعة لمنطقة الجوف، ومخطط منح واحد في محافظة رفحاء التابعة للحدود الشمالية، يضم 1449 قطعة أرض.

وحظيت تبوك بمخطط حقل الذي يضم 260 قطعة أرض، وفي جزر فرسان التابعة لمنطقة جازان أضيف مخطط جديد، يجمع أراضي بلغ عددها 748 أرضًا.

ووفقاً للبرنامج فقد أصبح بإمكان المستفيد المسجل في وزارة الإسكان زيارة البوابة الإلكترونية لموقع "سكني" لاختيار أيقونة "الحلول السكنية"، التي تتيح له الدخول على خيارات، من بينها خيار (الأراضي السكنية المجانية) أو الدخول المباشر على الرابط https://sakani.housing.sa/plans-map ، ومن ثم اختيار المخطط المناسب له، الذي يحتاج منه إستكمال نموذج التسجيل قبل التوجه لاحقاً لزيارة الفرع، حتى ينجز الإجراءات النهائية، التي تخوله للحصول على الأرض بعد إصدار الموافقات، علماً بأن البرنامج سيواصل تقديم #التسهيلات كافة، لمستفيديه من المواطنين وبما يحقق تطلعاتهم.

وتأتي هذه الخطوات التي يتضمنها برنامج "سكني"، في إطار التزامات البرنامج بتوفير خيارات أكثر للمواطن، لحصوله على #المسكن الملائم الذي يلبي رغباته، والعمل على رفع من نسبة التملّك السكني، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030 ، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان الذي يمثل أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وكان برنامج سكني التابع لوزارة الاسكان قد خصص نحو 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، منها 50 ألف قطعة مجانية هذا العام، في حين يتواصل تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.

ويتيح البرنامج العديد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية للمستفيدين لتشمل بالإضافة إلى الأراضي المجانية، الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتحويل تمويل القرض القائم إلى مدعوم.