السعودية لإعادة التمويل العقاري تستهدف 8 مليارات ريال

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC فابريس سوسيني، أن الشركة قامت حتى الآن بتوظيف مليار ريال، و"نطمح إلى توظيف ما بين 7 و8 مليارات ريال نهاية العام الحالي".

واعتبر سوسيني في مقابلة مع "العربية" أن تطور هذه الأرقام يعطي فكرة عن الارتفاع الحاد لحجم أعمالنا، ونحن جاهزون لذلك، موضحاً أن شركة SRC هي المثيل السعودي لشركتي #الرهن_العقاري الأميركيتين Fannie Mae وFreddie Mac على افتراض تساوي الأمور الأخرى.

وأضاف الرئيس التنفيذي للسعودية لإعادة #التمويل_العقاري أن "موقعنا في السوق هو الوقوف خلف البنوك وشركات #التمويل_العقاري لتزويدها بالسيولة والحلول للاستمرار بمنح القروض السكنية للمواطنين السعوديين".

وأوضح سوسيني أن استفادة البنوك من بيع القروض لـSRC تكمن في استبعاد بعض #التعثرات التي ترافق نشاط الإقراض، "فعلى سبيل المثال عندما يقوم البنك بتحويل القروض إلينا لا يحتاج إلى نفس المقدار من حقوق المساهمين، ولا يحتاج إلى القدر نفسه من السيولة، وربما لا يدفع الزكاة عليها".

ويتابع:" البنوك تقوم اقتصادياتها على قدر أقل من #المتطلبات_الرأسمالية و #السيولة وتتحول أكثر إلى مقدم خدمة بدلا من أن تكون مقرضا صافيا".

وقد لا ترى #البنوك أهمية ذلك الآن، لأن سوق الرهن العقاري ما زال في بدايته، لكن عندما يصبح حجمه بالمليارات والمليارات، ستشعر البنوك بالضغط، وسنكون عندها مفيدين جدا".

وفي ديسمبر الماضي، أطلقت الشركة برنامجا لإصدار #الصكوك بقيمة 11 مليار ريال، وذلك لمواكبة الارتفاع السريع لحجم أعمالها.

ويبلغ سوق التمويل السكني في #السعودية حاليا 290 مليار ريال، ويتوقع ارتفاعها إلى 400 مليار ريال بحلول 2020، ويصعد إلى 800 مليار في 2030. ومن خلال هذه الأرقام بحسب سوسيني يمكن توقع الحجم الذي ستكون عليه الشركة في المستقبل.