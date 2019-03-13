منظومة التمويل السكني السعودي اكتملت.. وSRC تختمها

يشهد قطاع #التمويل_السكني_في_السعودية حركة غير مسبوقة، مع تحول السوق من لاعب شبه وحيد، هو صندوق التنمية العقارية، كان يستأثر وحده بـ65% من القروض إلى سوق يشتد فيه التنافس بين البنوك وشركات التمويل العقاري.

وكانت سوق التمويل السكني في السعودية على الدوام تحديا لا تبدي البنوك حماسا له، نظرا لصعوبة إدارة قرض يمتد إلى 30 عاما، وهنا كان لا بد من إيجاد شركة على نسق "فريدي ماك" و"فاني ماي" للقيام بصناعة السوق، فكانت شركة إعادة التمويل العقاري ( #سرك ) SRC المملوكة بالكامل لـ #صندوق_الاستثمارات_العامة .

وفي هذا السياق، يوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني في مقابلة مع "العربية" أن شركة SRC هي المقابل السعودي لـ Fannie Mae وFreddie Mac على افتراض تساوي الأمور الأخرى.

ويقول: "موقعنا في السوق هو الوقوف خلف البنوك وشركات #التمويل_العقاري لتزويدها بالسيولة والحلول للاستمرار بمنح القروض السكنية للمواطنين السعوديين".

إذا.. تكتمل الصورة في قطاع التمويل السكني:

1 - البنوك وشركات التمويل تنشئ القروض وتمنحها للمواطنين.

2 - وهنا يأتي دور شركة إعادة التمويل العقاري لتوفر سيولة جديدة للبنوك والشركات لإقراضها.

3 - ومن جانب آخر، تقوم البنوك والشركات ببيع محافظ قروض لشركة #SRC .

4- وبدورها تقوم SRC ببيع هذه المحافظ للمستثمرين، كما تحصل على مصادر تمويل أخرى من إصدار السندات والصكوك والأوراق المالية قصيرة الأجل.

لكن ماذا تستفيد البنوك من بيع محافظ القروض لـ SRC؟

يبيّن فابريس سوسيني أن استفادة البنوك من بيع القروض لـSRC تكمن في استبعاد بعض التعثرات التي ترافق نشاط الإقراض، "فعلى سبيل المثال عندما يقوم البنك بتحويل القروض إلينا لا يحتاج إلى نفس المقدار من حقوق المساهمين، ولا يحتاج إلى القدر نفسه من السيولة، وربما لا يدفع الزكاة عليها".

ويتابع:" البنوك تقوم اقتصادياتها على قدر أقل من المتطلبات الرأسمالية والسيولة، وتتحول أكثر إلى مقدم خدمة بدلا من أن تكون مقرضا صافيا".

قد لا ترى البنوك أهمية ذلك الآن، لأن سوق الرهن العقاري ما زال في بدايته، لكن عندما يصبح حجمه بالمليارات والمليارات، ستشعر البنوك بالضغط، وسنكون عندها مفيدين جدا".

وفي ديسمبر الماضي، أطلقت سرك برنامجا لإصدار #الصكوك بقيمة 11 مليار ريال، وذلك لمواكبة الارتفاع السريع لحجم أعمالها.

يشير سوسيني إلى توظيف مليار ريال حتى الآن، "ونطمح إلى توظيف ما بين 7 و8 مليارات ريال بنهاية العام الحال. هذا يعطي فكرة عن الارتفاع الحاد لحجم أعمالنا، ونحن جاهزون لذلك".

ويبلغ سوق التمويل السكني في #السعودية حاليا 290 مليار ريال، ويتوقع ارتفاعها إلى 400 مليار ريال بحلول 2020، و800 مليار في 2030. في ذلك يمكن توقع الحجم الذي ستكون عليه سرك.