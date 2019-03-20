تدشين منصة "بناء" لعرض فرص تشييد المساكن بالسعودية

طرحت #وزارة_الإسكان_السعودية فرصا بـ3.5 مليار ريال أمام شركات المقاولات، لاسيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لبناء 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة، في مختلف مناطق المملكة.

أما الوسيلة فهي منصة "بناء" الإلكترونية التي تم استحداثها للتسريع في تنفيذ أهداف #برنامج_الإسكان_التنموي.

وتتيح هذه المنصة للمطورين العقاريين والمقاولين، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، المنافسة على الفرص المطروحة ضمن برنامج الاسكان التنموي.

وتقوم الآلية على مراحل محددة تبدأ بعرض الفرص على منصة "بناء" الإلكترونية، ليتقدم بها المقاولون بأفكار مشاريعهم، على أن يتضمن كل مشروع أرضا تستوفي معايير محددة من حيث توفر البنية التحتية والقرب من الخدمات، لكن من دون اشتراط أن تكون الأرض مملوكة للمقاول عند تقديم الفكرة.

وبعد التقديم يتم فرز وتقييم العروض المالية والتعميد المبدئي، ثم يعطى المتقدم مهلة لتوفير الأرض وإفراغها للشركة الوطنية للإسكان، ليتسلم في المقابل دفعة مقدمة تعادل عشرين في المئة من قيمة المشروع أو 80% من قيمة الأرض أيهما أقل. ليقوم بالتنفيذ خلال 270 يوما.

في جهة المستفيدين، تم توقيع اتفاقيات شراكة مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها على اختيار المسكن بالإضافة الى إدارة وتشغيل الوحدات السكنية.