الإسكان السعودية: "بلت للمقاولات" تبني 3 آلاف وحدة

وقع برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة #الإسكان_السعودية اتفاقية مع شركة #بلت_للمقاولات (المصنفة ضمن الشركات الوطنية الرائدة في مجال المقاولات في السعودية)، وذلك لتنفيذ 5 مشاريع سكنية في عدد من المدن والمحافظات لمستفيدي البرنامج المسجلين في قوائم الوزارة، وجرت مراسم التوقيع اليوم الأربعاء بحضور معالي وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل في مقر الوزارة.

وبحسب بيان للبرنامج التابع لوزارة الإسكان تلقت "العربية.نت" نسخة منه، تشمل الاتفاقية بناء 3130 وحدة سكنية في المواقع الخمسة تتوزع في مشروعين بمنطقة الرياض بـ250 وحدة سكنية في محافظة الدوادمي، و200 وحدة سكنية في المجمعة، وفي منطقة حائل 1000 وحدة سكنية، وفي منطقة القصيم بواقع 1345 وحدة سكنية في بريدة، و335 في عنيزة.

وأوضح برنامج الإسكان التنموي في البيان الصحافي أن هذه الاتفاقية تأتي استمراراً لسلسلة اتفاقيات تهدف إلى بناء الوحدات السكنية في عدد من المدن والمحافظات، مبيّناً أنها تُغطي الاحتياج في كلٍ من الدوادمي، المجمعة، بريدة، عنيزة، وحائل، ليرتفع حجم مشاريع البناء في الإسكان التنموي إلى 17 مدينة ومحافظة، تضاف إلى ما تم الإعلان عنه من اتفاقية البناء السابقة والموزعة على الزلفي، ثادق، شقراء، رماح، الخرج، الدوادمي، رنية، خليص، رابغ، ينبع، الحناكية والنبهانية.

من جهته أكّد المشرف العام على برنامج #الإسكان_التنموي المهندس مازن بن محمد الداوود على حرص البرنامج على توفير المزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة، مشدداً على استمرار #برنامج_الإسكان التنموي في ضخ المزيد من الوحدات السكنية للمستفيدين، مع مواصلة عمليات التسليم التي تتم بشكل دوري من خلال التكامل مع القطاع غير الربحي ممثلاً في الجمعيات الخيرية.

وبدوره أشار المدير العام لشركة بلت للمقاولات سليمان بن عبدالعزيز الباتلي إلى أن الشركة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية وبدأ بناء الوحدات السكنية في المواقع المحددة، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، مثمناً لبرنامج الإسكان التنموي دوره في توفير الوحدات السكنية للأسر المستفيدة.

ويأتي بناء الوحدات السكنية كأحد خيارات الإسكان التنموي الهادفة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية التي تتلاءم مع احتياج كل أسرة وطبيعة المواقع التي تسكنها، ويتم ذلك من خلال عقد اتفاقيات مع شركات مقاولات كبرى، وكذلك من خلال تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من المقاولين بمشاركة الإسكان التنموي لبناء وحدات سكنية وفق الفرص المطروحة عبر منصة "بناء".

يذكر أن برنامج الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الفئات المستفيدة من البرنامج وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم، إذ أبرم البرنامج العديد من الاتفاقيات والشراكات مع الجمعيات الخيرية وشركات المقاولات لضمان سرعة تلبية احتياج الأسر، حيث تتكامل جهوده مع أكثر من 200 جمعية أهلية منتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها باختيار المسكن ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.