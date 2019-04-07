6 أهداف لـ "اتحاد الملاك" مبادرة وزارة الإسكان السعودية

جاءت مبادرات #وزارة_الإسكان_السعودية في إنشاء اتحاد الملاك ليساهم ذلك في تنظيم الوحدات العقارية وحفاظا على حقوق ملاك الوحدات وصولا إلى رفع نوعية الخدمات المقدمة للعقار.

وتأتي أهداف #اتحاد_الملاك لضمان حسن إدارة العقار ولاتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن المحافظة عليه والانتفاع به.

بالإضافة إلى إدارة وتنظيم وصيانة الأجزاء والمرافق المشتركة والمحافظة على المباني والإنشاءات والوحدات العقارية

كما تأتي أهمية اتحاد الملاك لتأمين الحراسة والنظافة اللازمتين للعقار محل الإدارة.

وينظم الاتحاد حقوق وواجبات ومسؤوليات والتزامات كل عضو من الأعضاء، يضاف إلى ذلك إدارة وتشغيل واستثمار أموال الاتحاد وأصوله وموجوداته.

وما يدل على نجاح دور اتحادات الملاك في #السعودية ، ارتفاع عددها ليفوق أكثر من 3 آلاف اتحاد سواء للملكيات السكنية المشتركة أو المجمعات السكنية وصولا إلى الأسواق التجارية.

مثال كبير على نجاح اتحاد الملاك، هو اتحاد ملاك #أسواق_طيبة والعويس، فبعد أكثر من 30 عاما على إنشائهما في موقع استراتيجي شمال مدينة الرياض، عانى السوقين من العشوائيات والمخالفات لاختفاء دور الإدارة والرقابة بشكل فعال ليلجأ أخيرا لاتحاد الملاك والذي ساهم بإعادة التنظيم والترتيب بعد اتحادهما فيما بينهما كاتحاد ملاك مزدوج في العام الماضي

وللتأكد من توفر جميع الخدمات بأفضل مستوى، تعاقد الاتحاد مع شركات متخصصة في مجال الصيانة والنظافة والأمن، بالإضافة إلى دراسة وتطوير عدد من الخطط لتطوير المنطقة المطلة على طريق الملك فهد لتحويلها إلى منطقة جذب سياحي مستقبلاً.