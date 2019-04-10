سكني: تسليم فلل بـ 20 مشروعاً في السعودية

واصل برنامج "سكني" التابع لوزارة #الإسكان_السعودية تسليم الوحدات السكنية من نوع فلل في عدد من مشاريعها الجاهزة المنتشرة في عدد من مدن ومناطق المملكة، حيث استمر التسليم خلال شهر مارس الماضي في 20 مشروعاً تتوزع في 8 مناطق، إذ تتم إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لإجراءات الحجز وتوقيع العقد النهائي.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم وحدات سكنية في 6 مشاريع بمنطقة #الرياض تشمل إسكان رماح، ثادق، الزلفي، شقراء، العيينة، والأفلاج، بالإضافة مواصلة التسليم في مشاريع منطقة مكة المكرمة في كل من القنفذة والخرمة، ومشاريع الوزارة في المنطقة الشرقية بمحافظة الخبر والمبرز وإسكان الأحساء وإسكان حفر الباطن، كما شمل التسليم 5 مشاريع في منطقة القصيم هي إسكان رياض الخبراء، النبهانية، إسكان عنيزة، إسكان بريدة، وإسكان البدائع، أما في منطقة جازان فتشمل إسكان بيش، إسكان صامطه، وإسكان صبيا، وفي منطقة الحدود الشمالية إسكان رفحا وإسكان عرعر، بالإضافة إلى إسكان حائل في منطقة حائل، وإسكان المخواة في منطقة الباحة.

وتتوزع مشاريع #وزارة_الإسكان_السعودية للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، حيث أعلنت الوزارة عن 38 مشروعاً تضم فللاً سكنية بمساحة 500 متر مربع للفيلا الواحدة، وذلك ضمن مشاريعها في برنامج "سكني" التي أطلقت خلال عام 2017، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية والمرافق العامة من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، وتوفر هذه المشاريع أكثر من 12 ألف وحدة سكنية.

من جهته، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم على استمرار الوزارة في توفير مزيد من #الخيارات_السكنية والتمويلية للمواطنين، واستمرارها في ضخ الوحدات السكنية المتنوعة في السوق بما يتناسب مع رغبات المواطنين واحتياجهم بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين المؤهلين، بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي يتيحها برنامج "سكني" لمستفيديه، كالبناء الذاتي، والشراء من السوق، والأراضي المجانية.

وشدد على حرص الوزارة ومتابعتها الدورية والدقيقة لمستوى الإنجاز في المشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها ع المطورين العقاريين، والتأكد كذلك من جودة التنفيذ وفق المعايير المحلية والمواصفات الدولية المعتمدة، وبما يتوافق مع مستهدفات برنامج "الإسكان"، أحد برامج رؤية المملكة 2030، لزيادة نسب التملك لنحو 70 % بحلول 2030.

يذكر أنَّ وزارة الإسكان أطلقت مطلع عام 2017 المرحلة الأولى من برنامج "سكني"، وتمّ خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف خيار سكني وتمويلي، كما اختتمت 2018 المرحلة الثانية من برنامج "سكني" بتخصيص أكثر من 300 ألف خيار سكني وتمويلي متجاوزة بذلك الرقم المُستهدف في أول العام، وأعلنت الوزارة هذا العام عن تخصيص 200 ألف خيار سكني للمواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.