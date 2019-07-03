شهر آخر من الطفرة في التمويل السكني بالسعودية

تتواصل طفرة التمويل السكني في السعودية، لتسجل شهراً آخر من النمو الاستثنائي، مع استمرار صندوق التنمية العقارية في منح الموافقات على دعم القروض المقدمة من البنوك.

فوفقاً لبيانات "ساما"، قفز عدد عقود التمويل المقدمة من البنوك للأفراد في مايو بأكثر من ثلاثة أضعاف، ليتجاوز 12 ألف عقد (12071 عقداً). وارتفعت قيمة تلك التمويلات بنحو 130%، لتصل إلى 5.2 مليار ريال.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام استفادت (55400) أسرة من القروض السكنية، بزيادة 230% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت قيمة التمويلات العقارية للأفراد حتى نهاية مايو بنسبة 134% لتتجاوز 25 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.7 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود الارتفاع الكبير في أرقام التمويل العقاري بشكل أساسي إلى الدعم الحكومي للقروض، في إطار برنامج "سكني". فمن بين كل خمسة قروض تمنحها البنوك هناك أربعة قروض مدعومة من صندوق التنمية العقارية، وبنسب تصل إلى 100% من أرباح القروض، للشريحة الأكبر من المواطنين.

وبدأت أرقام التمويل العقاري بالارتفاع بشكل كبير منذ الربع الرابع من العام الماضي، بسبب تقديم الدولة العديد من التسهيلات التي ساهمت في الحصول على التمويل، من تحمل أرباح القروض، وبرنامج ضمانات القروض وتخفيض الدفعة الأولى، وتحمل ضريبة القيمة المضافة وغيرها.

وكان عدد العقود الموقعة لا يتعدى 25 ألف عقد سنوياً، إلا أنه وخلال هذا العام تطمح وزارة الإسكان السعودية أن يتجاوز 125 ألف عقد تمويلي جديد، كما تطمح في أن يصل حجم الاستثمار في قطاع التمويل العقاري إلى 60 مليار ريال هذا العام.