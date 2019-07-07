إذا كنت ترغب بشراء عقار بالسعودية.. هل الأفضل اللجوء للبنوك؟

تمويل شراء المنزل يختلف تماماً عن الحصول على قرض لشراء سيارة أو أي من الأغراض الاستهلاكية. فضخامة القرض السكني ومدته الطويلة التي تمتد حتى 30 عاما، تبرر التأني في اختيار البديل الأفضل.

فإذا كنت اليوم ترغب في الحصول على قرض عقاري في السعودية، هل من الأفضل اللجوء للبنوك أم لشركات التمويل؟

خلال العامين الماضيين، اتسعت دائرة الخيارات للحصول على قرض سكني في السعودية على نحوٍ غير مسبوق، بعد أن كان الخيار الوحيد المتاح سابقا هو انتظار قرض صندوق التنمية العقارية لمدة تزيد على العشر سنوات.

لكن مع دخول البنوك بقوة إلى السوق وتأسيس شركات تمويل متخصصة في هذا النوع من القروض، بات السؤال مطروحا عن الفرق بين عمل البنك وعمل شركة التمويل.

يوضح الرئيس التنفيذي لشركة بداية، مازن الغنيم، في مقابلة مع "العربية"، أن القرض العقاري من شركات التمويل أسرع ولكن التكلفة قد تكون أعلى، بينما الحصول على قرض عقاري من البنوك أقل تكلفة ولكن يخدم شريحة معينة.

ولكن كيف تتنبه للرسوم الخفية أو المتقلبة والنفقات غير المعلنة؟

يشير الغنيم إلى أن ساما قد أصدرت مبادئ التمويل المسؤول، قائلا: "أهم وثيقة في عقود التمويل ملخص وثيقة العقد".

هذه الوثيقة، بحسب الغنيم، تُوضح الرسوم، وصيغة التمويل (إيجارة، مرابحة، مشاركة..)، كما تكلفة التمويل ما إذا كانت ثابتة أو متغيرة، وتقدر في حالات التمويل المتغير (كيفية الدفعة الشهرية في حالة تغير السايبور).

وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن عدد القروض العقارية الموقعة في الأشهر الخمسة الأولى من 2019 تجاوزت الـ58 ألف عقد بقيمة 27 مليار ريال سعودي، مقارنة بحوالي 18 ألف عقد بقيمة 11.680 مليار ريال سعودي خلال نفس الفترة من العام الماضي. 92% من قيمة هذه العقود مقدمة من البنوك التجارية السعودية، والباقي تأتي من شركات مالية أخرى.