"سكني" يعلن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط شمال جدة

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان عن اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط عسفان السكني شمال محافظة جدة، وذلك بعد 3 أيام من إطلاق عمليات الحجز في المخطط، مبيّناً أن وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان أنهت ما يزيد عن 90% من مراحل تطوير البنية التحتية للمخطط.

وأوضح برنامج "سكني" في بيانٍ صحفي اليوم، أن إجمالي العقود الموقعة مع المستفيدين من مخطط عسفان قاربت 600 عقد من أصل 1155 عملية حجز تمت على كامل قطع المخطط، مفيداً أن عملية توقيع العقود وتسليم الأراضي تتم وفق جداول محددة بعد التنسيق مع كافة المستفيدين، وذلك لتلبية نسبة الطلب على المخططات السكنية، في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف برنامج الإسكان لرفع نسبة التملك السكني إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأشار إلى أن جميع المخططات المتاحة أمام المستفيدين من برنامج "سكني" تعد نموذجا للمخططات السكنية المتكاملة الخدمات والمرافق العامة، إذ تخصص مساحات كبيرة من هذه المشاريع للمسطحات الخضراء والحدائق العامة، وتحوي مواقع للخدمات التجارية والمرافق العامة، إضافة إلى تخصيص مواقع للجهات الحكومية، لتوفر لسكانها جميع ما يحتاجون إليه من خدمات، مشددًا على استمرارية البرنامج في ضخ المزيد من المخططات السكنية أمام المستفيدين وذلك بتوفير مخططات مناسبة لهم وتلبي رغباتهم وتطلعاتهم.

ويقع مخطط عسفان شمال مدينة جدة ويتميز بموقعه الاستراتيجي على مقربة من جامعة جدة، كما يمتاز بقربه من النطاق العمراني، ومدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة".