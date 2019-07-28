"المجمعات السكنية".. خيار جديد يجذب المواطنين السعوديين

تشهد السعودية طفرة في مشاريع المجمعات السكنية، بعد أن استحدثت الجهات الحكومية إجراءات لتسهيل عمليات الفرز، وتشكيل اتحادات الملاك.

مما لا شك في أن الاتجاه إلى التملك في المجمعات المشتركة هو خيار جديد نسبياً في السوق السكني السعودي.

فالطابع العام العمران ظل طيلة العقود الماضية يميل إلى البيوت المستقلة.

لكن مع انطلاق مشاريع التطوير الكبرى في القطاع، بدأ مفهوم المجمعات يلقى قبولاً في أوساط المواطنين، خصوصاً أن تلك المشاريع وفرت أسعاراً أقل نسبيا، لاستفادتها من الدعم الحكومي ومن اقتصادات الحجم.

كما أن المجمعات في الغالب توفر للسكان خدماتٍ ومرافقَ لا تتوفر في البناء المتفرق.

قانونياً، كان العامل الأهم في الإقبال على المجمعات تسهيل إجراءات أسهل التملك، خصوصاً بعد إطلاق برنامج فرز الوحدات السكنية التابع لوزارة الإسكان.

فخلال العام الماضي وحده، تم فرز نحو 30 ألف وحدة سكنية. أضيفت إليها 25 ألف وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي.

تسارع عمليات الفرز ساعد فيه إطلاق خدمات إلكترونية، تتيح إصدار محاضر فرز الوحدات إلكترونياً خلال 5 أيام عمل، بعد أن كانت العملية تستغرق أشهراً في السابق.

وجاء إطلاق برنامج "مُلّاك" ليوفر الإطار التنظيمي لتأسيس اتحادات الملاك، وتنظيم العلاقة بين ملاك الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة.