برامج الإسكان حولت عقارات السعودية من المضاربة للتطوير

أكد سلمان بن سعيدان، الرئيس التنفيذي لمجموعة سلمان عبدالله بن سعيدان للعقارات، أن برامج وزارة الإسكان السعودية، قدمت تسهيلات كبيرة للقطاع العقاري في المملكة.

وقال بن سعيدان في مقابلة مع "العربية" إن فتح الوزارة المجال للمطورين العقاريين المحليين والعالميين للمشاركة في برامج ومشاريع الإسكان، دفع السوق العقارية للتطور وساهم في رفع كفاءة الأداء فيها.

وأشار إلى رفع قيمة القرض الإسكان بمقدار إضافي يبلغ 140 ألف ريال لكل من العسكريين ولمن تزيد أعمارهم عن 50 سنة من غير العسكريين ساهم بدعم قطاع العقارات السكني في المرحلة الأخيرة، وخلق حوافز كبيرة للسوق.

وقال إن هذه الزيادة في القرض السكني ترفع قيمة القرض السكني للعسكرين المستفيدين من برامج الإسكان من 500 ألف ريال إلى 640 ألف ريال.

وأكد أن برامج وزارة الإسكان السعودية، ساهمت في توفير الوحدات في السوق بخاصة تلك التي تستهدفها الوزارة، والتي تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال.

وأشار إلى أن 70% من مستحقي الدعم من برامج وزارة الإسكان رواتبهم تقل عن 12 ألف ريال.

ودعا إلى زيادة القفزة في القروض العقارية من 400%، كما هي في الوقت الحالي إلى 800% من أجل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ومن بينها رفع جودة الحياة، ويعد السكن عامل مهم في هذا المحور.

كما أشار إلى أهمية إيجاد حلول تمويلية للموظفين الذي لا يعملون في القطاعات العامة، بحيث يتمكنون من الحصول على تمويل البنوك لمساكنهم.

وقال إن العقار في السعودية، اختلفت تركيبته بعد أن وفرت وزارة الإسكان التمويل للمواطنين، وفتحت الأبواب أمام المطورين، وتحول العقار السعودي من المضاربة على الأراضي إلى تطوير المجمعات السكنية المتكاملة.