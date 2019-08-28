السعودية.. اكتمال أكثر من 170 ألف وحدة سكنية بالنصف الأول

كشف مركز البيانات والرصد الإسكاني في وزارة الإسكان السعودية عن اكتمال إنشاء أكثر من 170 ألف وحدة سكنية جديدة في سوق الإسكان، خلال النصف الأول من العام الجاري، تتنوع بين شقق وفلل وتاون هاوس.

وجاءت النسبة الأكبر من هذه الوحدات السكنية في الرياض، حيث شهدت الأشهر الماضية دخول أكثر من 27 ألف وحدة سكنية مكتملة البناء.

كما سجلت مدينة جدة نحو 23 ألف وحدة، فيما شهدت العاصمة المقدسة أكثر من 24 ألف وحدة.

في هذا السياق، أشار وكيل وزارة الإسكان السعودية للتخطيط والدراسات علي بن عطيه آل جابر، في مقابلة مع "العربية"، إلى أن هذه الأرقام تعكس تجاوب سوق الإسكان مع الطلب المتنامي من قبل الأسر السعودية، ويوضح جهود الوزارة منذ أكثر من عامين، لإتاحة مزيد من الخيارات السكنية، وتسهيل تجربة تملك المنزل الأول.

ولفت إلى نمو في مؤشرات قطاع الإسكان، سواء في أعداد الأسر التي تتملك مساكن ، حيث إن أكثر من 173 ألف سرة تملكت خلال عام واحد، إلى جانب النمو القياسي في القروض التمويلية "أكثر من 88 ألف قرض عقاري بين الربع الرابع 2018 وإلى نهاية النصف الأول من العام 2019".