السعودية.. طفرة مشاريع الإسكان تترافق مع بروز قطاع التطوير العقاري

أدت طفرة مشاريع الإسكان الكبرى في السعودية إلى تغيير نمط عمليات التطوير في القطاع، مع بروز الحاجة إلى مطورين قادرين على تنفيذ المشاريع بمفهوم التطوير الشامل، بدلاً من بيع الأراضي أو البناء المتفرق.

فمثلا، حي الأمير فواز جنوب جدة مدينة كاملة تنشأ هنا ومجمعات تضم آلاف الوحدات السكنية، بمرافق خدمية متكاملة. نموذج لا يشبه ما يعرفه كثيرون عن طبيعة البناء في المدن السعودية، حيث البناء يتركز على الجهد الذاتي للأفراد. لكن، كيف تغيّر السوق فجأة؟ وكيف أصبح في السوق مطورون عقاريون قادرون على تنفيذ مشاريع بهذه الضخامة؟.

وقال د. مجدي حريري - رئيس مجلس إدارة "مكيّون" "في الماضي كان الأوفر والأفضل للمطور العقاري أن يخطط الأراضي ويبيعها أراضي بيضاء. كان ذلك هو ما يحقق له الربح الكبير، بينما في حال دخل بعملية التطوير تلقى علية مسؤوليات كبيرة. متاعبها ومصاعبها والزمن الذي يقضيه فيها يجعل العائد الاستثماري للمشاريع التطويرية ضئيل جداً".

نموذج آخر للمشاريع الكبرى هنا يعرف بمشروع "ربى جدة"، يُقام 43 مبنى، تضم نحو 1400 شقة. ليس هذا إلا واحدا من 14 مشروعا سكنيا في منطقة مكة المكرمة، تقام بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص، لتوفر السكن لـ56 ألف أسرة، من بينها خمسة مشاريع عملاقة، تتراوح مساحاتها بين 750 ألفا وستة ملايين متر مربع. فمن أين وجد المطورون؟.

وأضاف مجدي حريري "ما اختلف عن الماضي والحاضر هو النظام والرؤية في الخطة الاستراتيجية الوطنية للإسكان جعلت الاهتمام بالعمل المؤسسي والمشاريع الشاملة خلاف الماضي".

المثال الثالث يأخذنا إلى الطائف. عروس المصائف في السعودية، تجد اليوم في ظل المنظومة الإسكانية، فرصة لإطلاق مشاريع لنمط حياة مختلف. مدينة الورود المشروع الأكبر في الطائف، يشمل بناء 5400 فيلا على مساحة 9 ملايين متر مربع وتنفيذ طرق بطول 112 كيلو متر.

وقال ثامر الكثيري - مدير مشروع "مدينة الورود" في الطائف "المطور خرج من قبعة الماضي من ناحية الإبداع في الجودة والوقت وفجرت طاقات ليصبح الموضوع ذا جدوى اقتصادية".

مشاريع التطوير السكنية الكبرى تصبح جزءا من النسيج العمراني في السعودية، أما الإقبال عليها فربما يتزايد مع توالي الإنجاز والبناء.