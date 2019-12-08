وزير الإسكان السعودي: حققنا جميع مستهدفات 2019

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، إن الوزارة حاليا في المسار الصحيح، حيث تم تحقيق كل الأهداف التي وضعت ضمن المستهدف في عام 2019.

وأضاف الحقيل في تصريحات لصحيفة "الرياض"، أن المنتجات التي تم توفيرها من قبل الوزارة في مناطق الجوف والحدود الشمالية والباحة وغيرها من المناطق، هي عبارة عن خيارات، ولكن لا ندري هل تم قبولها من قبل مواطني تلك المناطق؟ إن ذلك لم يتم تحديدها بعد.

وأوضح "إن الوزارة لديها أراضٍ في جميع مناطق المملكة، ولدينا أيضاً قروض تجعلنا نكتفي من الاحتياجات السكنية في 2020 في مناطق المملكة كافة! وتجعلنا نعلق فترة الانتظار.. وأرى أننا سنصل إلى رقم كبير من المنتجات والخيارات، والمهم في الأمر أن المواطن أصبح الآن لديه قناعة أكبر مقارنة بالماضي بحاجته إلى المسكن بفضل الخيارات المتاحة من قبل وزارة الإسكان، ويستطيع أن يحصل على القرض بشكل مباشر ويشتري ما يراه مناسباً من عقارات متنوعة".

وأكد الحقيل أن إجمالي المستفيدين حتى الآن حوالي 365 ألفاً، منهم 65 ألفاً عام 2019، حيث تم تحقيق طلبات 32% من المستحقين، وهذه النسبة تجاوزت المستهدف في استراتيجية وزارة الإسكان، حيث إن هدفنا أن نصل في 2020 إلى 360 ألفاً بنسبة 20%، واليوم وصلنا إلى هذا الرقم، و360 ألفاً لم تتم معالجة مشكلاتهم بنسبة 100%، حيث هناك من أخذ قطعة أرض فقط ولم يصل إلى مرحلة البناء.

وأشار إلى أن عدد الذين تسلموا مساكنهم في حدود 133 ألفاً، وهناك عدد من المواطنين الذين أخذوا قرضاً ومازالت منازلهم تحت التشييد. وهناك 70 ألفاً يزيد أو ينقص تسلموا الأراضي لكنهم لم يتحولوا إلى البناء، وما دام لم ينتقل المواطن إلى سكنه فإن المشكلة لم تحل.