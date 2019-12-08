"منصة البناء المستدام".. لاعب أساسي بالسوق العقاري السعودي

في بلد يشكل البناء الذاتي الشريحة الأكبر من النسيج العمراني، تكتسب المصادقة على جودة البناء أهمية مضافة، لتوفير الشفافية في السوق العقارية السعودية.

ضمن المنظومة الإسكانية الجديدة، أطلقت وزارة الإسكان السعودية منصة البناء المستدام، بهدف توفير عدد من الخدمات، أبرزها:

- خدمة فحص المباني الجاهزة لتمكين المستفيد الراغب بشراء أو استئجار مبنى من التحقق من جودته وسلامته.

- ويتم ذلك عبر آلية الفحص البصري من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب الظاهرة في المباني الجاهزة.

- وبموجب هذا الفحص يتم إصدار تقرير لحالة الوحدة السكنية.

باتت منصة البناء المستدام توفر آلية لتدقيق جودة أعمال تنفيذ البناء عبر فاحصين معتمدين، حيث يحصل المبنى بعد تجاوزه كافة مراحل الفحص على شهادة بجودة التنفيذ.

سيكون لمثل هذه الشهادة دورٌ مهمٌ في فتح التنافس وتوفير الشفافية في المشاريع السكنية الجديدة التي ينفذها القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الإسكان.

إذ تشهد المملكة تنفيذ ما يزيد على 120 ألف وحدة في مشاريع البيع على الخارطة، لتضاف إلى مئات آلاف قطع الأراضي الموزعة على المواطنين ليتم بناؤها ذاتيا.