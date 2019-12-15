السعودية.. 7 مخططات سكنية جديدة و4100 قطعة أرض مجانية

أعلن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية إضافة 7 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية ضمن المخططات السكنية المتاحة للأراضي المجانية، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي على البناء الذاتي من قبل مستفيدي وزارة الإسكان.

توفر المخططات أكثر من 4100 قطعة أرض مجانية، وتتوزع على 3 مناطق هي مكة المكرمة وحائل والجوف. ومازال العمل جاريا على استكمال أعمال البنية التحتية فيها، والتي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والطرق والأرصفة والمسطحات الخضراء والحدائق، بالإضافة لتخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة.

وسلم برنامج "سكني" عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال هذا العام، من بين 138 أرضا وفرها للحجز إلكترونيا ضمن 146 مخططا، فيما يستهدف البرنامج العام المقبل 2020 تطوير 72 مخططاً جديداً يوفر أكثر من 90 ألف أرض.

وقد تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5,2 مليار ريال.

يطلق تسليم الأراضي ورشا للبناء الذاتي في مختلف المناطق، ويضيف إلى النمو القوي لقطاع البناء والتشييد، أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموا خلال العام الحالي، بنسبة تقارب 5%.

كما يساهم في تحقيق الهدف الأكبر، وهو رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان.