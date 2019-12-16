"سكني" يستعرض تحديثات البناء بـ 57 مشروعاً في السعودية

استعرض برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية، في تقريره الشهري الحادي عشر لشهر نوفمبر، أبرز منجزات البرنامج خلال 2019، متضمناً صوراً حديثة لآخر ما وصلت إليه أعمال البناء في المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً.

وأشار التقرير الذي تلقت "العربية.نت" نسخة منه، إلى القفزة النوعية التي يشهدها القطاع الإسكاني من خلال تسهيل الخدمات وتنويع المنتجات لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المنزل الأول وتجاوز مستهدفات البرنامج لهذا العام، من خلال تقديم ما يزيد عن 200 ألف خيار سكني وتمويلي.

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وأوضح تقرير "سكني" أن أعداد المستفيدين من الحلول السكنية التي يُتيحها البرنامج، بلغت حتى شهر نوفمبر الماضي 248.263 أسرة، منها 85.118 أسرة سكنت منازلها، وفي شهر نوفمبر وحده استفادت 40.222 أسرة من الخيارات التمويلية والسكنية، منها 14.575 أسرة من سكنت منازلها.

وأشار التقرير إلى اتمام إصدار 131.988 شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول حتى نهاية شهر نوفمبر 2019، يشمل نحو 96.723 أسرة من مستفيدي وزارة الإسكان، بواقع 21.602 شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.663 شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية، بهدف تذليل العقبات أمام المواطن لتملك المسكن المناسب، وتحفيز رفع نسب التملك بين المواطنين عن طريق تحمل الدولة مبلغ ضريبة القيمة المضافة، تنفيذاً للأمر الملكي القاضي بتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول بحد أقصى 42.5 ألف ريال، تمثل ضريبة 5% من سعر المنزل بحد أعلى 850 ألف ريال.

واستعرض التقرير، مستجدات أعمال التنفيذ والبناء في 57 مشروعاً سكنياً يتم بناؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه المشاريع على توفير نحو 100 ألف وحدة سكنية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، كما تتميز بكونها مجمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق، وتوفر لساكنيها بيئة سكنية متكاملة، اضافة إلى 40 مشروعاً سكنياً جاهزاً ضمن مشاريع الوزارة تمتاز بجاهزيتها للسكن بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، حيث تشهد المشاريع الجاهزة وتحت الانشاء إقبالاً من المواطنين انعكس على نسب الحجوزات فيها، وتتميز بتكامل البنية التحتية التي تشمل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات والإنارة والأرصفة وسفلتة الطرق والمسطحات الخضراء والحدائق والمرافق الخدمية العامة.

ويبلغ مجموع الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي تم حجزها من المستفيدين منذ بداية العام وحتى "أكتوبر" 35.097 وحدة سكنية، فيما تم تسليم عدد من المستفيدين أراضٍ مجانية بلغ مجموعها 81 قطعة أرض، وهو ما يعد رقم أكبر من مستهدفات البرنامج الذي أعلنها مع بداية العام بواقع 50 ألف أرض مجانية، كما بلغ مجموع المستفيدين من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدة سكنية جاهزة في الفترة نفسها من العام الجاري 85.118 مستفيد، إضافة إلى 46.912 مستفيد من القرض العقاري المدعوم لخيار البناء الذاتي، كما يمكن الاطلاع على تفاصيل التقرير من خلال الرابط (https://sakani.housing.sa/sakani-reports).