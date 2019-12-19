أكثر من 2000 أسرة تستفيد يوميا من خيارات "الاسكان" السعودية

تزايد ملحوظ في وتيرة خدمة المستفيدين على قوائم وزارة الإسكان السعودية، ليصل العدد في المتوسط إلى ألفي مستفيد يوميا. وهو رقم كانت الوزارة تخدمه في أسابيع وربما أشهر قبل سنوات قليلة.

وكشفت البيانات عن ارتفاع تدريجي لأعداد الأسر المستفيدة منذ بداية العام، حيث بلغت نحو 13 ألفا في يناير، ارتفعت تدريجيا لتتجاوز الـ40 ألف أسرة في نوفمبر. وليرتفع متوسط عدد الأسر التي يتم خدمتها يوميا من 640 مستفيد في يناير ليبلغ ألفين مستفيد يوميا في نوفمبر.



وبلغ إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى شهر نوفمبر الماضي 248 ألف أسرة، ليتجاوز مستهدف البرنامج البالغ 200 ألف أسرة للعام بأكمله.

وتنوعت الخدمات التي قدمها البرنامج خلال العام، حيث قدم 85 ألف قرض عقاري مدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، و81 ألف قطعة أراضي مجانية، و35 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء تم حجزها، بالإضافة إلى 47 ألف قرض عقاري مدعوم للبناء الذاتي.

ويوصل برنامج "سكني" تقديم خدماته للمستفيدين بحسب احتياجاتهم وقدراتهم، وذلك تماشياً مع برنامج رؤية المملكة الذي يستهدف رفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول عام 2030.