الإسكان السعودية تمنح 20 مصنعاً لتقنيات البناء الحديثة 1.3 مليار ريال

وافقت وزارة الإسكان على تمويل 20 مصنعا لتقنيات البناء الحديثة، وذلك مع انطلاق مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص على نطاق واسع.

ويتجاوز حجم التمويل 1.3 مليار ريال، ويأتي ذلك في ظل المبادرات الحكومية لتحفيز توطين هذه التقنيات. ويهدف التمويل إلى تسريع الإنجاز ورفع مستوى الاعتمادية والجودة في الدولة.

ودخلت العديد من تقنيات البناء الحديثة السوق السعودية، من أبرزها، تقنية الجدران والأسقف المسبقة الصنع، وتقنية القوالب الكاملة، والتي تساهم في صب الجدران والأسقف مرة واحدة، وتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد.

ويتطلب توطين التقنيات الحديثة فرض معايير عالية، وتطويرا على مستوى كود البناء السعودي. ويساعد توطين تلك التقنيات في الربط بين الموردين والمقاولين ودعم الوصول إلى طلب المشاريع ضمن برامج الإسكان الحكومية.