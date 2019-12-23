وزارة الإسكان السعودية تنجح في تخطي المستهدف خلال 2019

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الوزارة حققت أرقاماً تاريخية في عام 2019.

وأضاف أن إحداث التغيير في قطاع الإسكان تم بأسلوب عمل عصري وغير تقليدي حيث ارتفعت أعداد المستفدين من خدمات الإسكان لأرقام غير مسبوقة، وكان المستهدف خدمة 200 ألف أسرة سعودية، فيما تمت خدمة 300 ألف أسرة خلال العام، التزاما بتطبيق رؤية 2030، حيث شملت مشاريع الإسكان جميع مناطق المملكة بشكل متوازن وتوزيع عادل.

وتمكنت الإسكان السعودية من إطلاق حزمة من البرامج والمبادارات من أهمها:

1- برنامج إيجار الذي يهدف لتطوير منظومة القطاع الإسكاني و العقاري بشكل متوازن عبر استخدام العقد الموحد للإيجار السكني عن طريق الشبكة الإلكترونية.

2- برنامج اتحاد الملاك الذي يهدف لتنظيم العلاقة بين الملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة.

3- مبادرة فرز الوحدات العقارية.

4- مبادرة إتمام التي تهدف إلى خلق بيئة جاذبة لزيادة حجم الاستثمارات من داخل وخارج السعودية.

5- مبادرة دعم تجديد المساكن التي تهدف تمكين المواطن من شراء وحدات سكنية جاهزة عمرها 15 سنة أو أكثر.

6- مبادرة دعم القرض العقاري القائم، والتي أزالت الكثير من العبء عن كاهل المواطنين.

7- برنامج جود الإسكان، والذي يستهدف مساعدة الأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأسر غير القادرة على سداد الإيجار.