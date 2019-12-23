الراجحي المالية: 80 مليار ريال زيادة بالتمويل العقاري في السعودية 2020

توقعت شركة الراجحي المالية زيادة سوق التمويل العقاري من قبل البنوك في السعودية بمقدار 80 مليار ريال العام المقبل، مشيرة إلى أن هذا الأمر سيضيف إلى أرباح القطاع المصرفي السنوية 5%.

وأوضحت الشركة في تقرير لها أن يبلغ قرض الرهن العقاري في السعودية 500 مليار ريال تقريباً خلال الفترة من 2020 إلى 2023، وهو ما يمثل ثلث إجمالي القروض الموجه للقطاع الخاص من قبل البنوك في المملكة والبالغة نحو 1.5 تريليون ريال تقريبا خلال الوقت الحالي.

وأشار التقرير إلى أن نشاط القطاع العقاري سيؤثر أيضاً على القطاعات المرتبطة بالعقار مثل قطاع مواد البناء ما سيزيد من فرص نمو القروض لتلك القطاعات.

وتوضح تقديرات التقرير أن هناك حوالي 1.22 مليون مسكن سيتم تشييدها خلال الفترة من 2020 إلى 2023، ووفقاً لرؤية المملكة 2030، موضحاً أن تلك المساكن سيتم تمويلها عبر الرهن العقاري.

وأوضحت الراجحي أن تحليلها جاء متحفظاً في بعض النقاط، إذ إنها افترضت أن ملاك المساكن الحاليين، لن يشتروا مساكن إضافية، إذ إن تقديرها يشير إلى أن كل عائلة سعودية تمتلك في المتوسط 2 مسكن حالياً.

وبناء على هذا الافتراض، قدر التقرير حجم الزيادة في عدد المساكن بحلول 2030 سيبلغ 1.4 مليون مسكن تقريباً، ما سيرفع إجمالي عدد المساكن إلى 5 ملايين، مقارنة بـ 3.6 مليون مسكن في 2018. وتوقعت أن يبلغ حجم المعروض الجديد في المساكن 0.18 مليون مسكن في العام الجاري، ما يعني ضمنياً أن هناك حجة لتشييد حوالي 1.22 مليون مسكن في الفترة من 2020 إلى 2030.

وأوضحت أن متوسط قيمة التمويل العقاري انخفض إلى 430 ألف ريال في الربع الثالث 2019، مقارنة بقيمة بلغت 560 ألف ريال في الربع الثالث 2018.