"الإسكان" تسلم المستفيدين وحداتهم في "شمس الديار" بالسعودية

ثلاث سنوات مرت على انطلاق المنظومة الإسكانية الجديدة في السعودية، بدت خلالها مواعيد تسليم المشاريع تحدياً طموحاً لم يكن كثيرون واثقين من القدرة على تنفيذه.

لكن قبل أن يطوي العام 2019 آخر أيامه، سلمت وزارة الاسكان المواطنين 500 وحدة ضمن المرحلة الأولى من مشروع "شمس الديار"، ليكون أول مشروع من تنفيذ القطاع الخاص يتم تسليمه للمواطنين في الرياض.

وقال مازن الداوود – المشرف العام على التطوير العقاري في وزارة الإسكان "اليوم نقطف ثمار الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين وإحدى المشاريع هي مشروع "شمس الديار" في شمال الرياض وتم تسليم عدد من الوحدات السكنية للسعوديين وتتميز بجودة عالية واستدامة عالية وبأسعار ملائمة تواكب طموح وتطلعات الأسر السعودية وتشمل أحياء سكنية ذات جودة حياة أفضل".

وأقيم المشروع على مساحة 343 ألف متر مربع شمال الرياض، ويضم وحدات سكنية ما بين فلل وتاون هاوس، تتراوح مساحاتها بين 250 إلى 300 متر، بالإضافة إلى خدمات البنية التحتية والترفيه في المنطقة.

وقال معمر العطاوي – الرئيس التنفيذي لشركة الديار العربية "المشروع عبارة عن نموذج جميل للشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص وعملنا سويا لإنجاز مشروع نموذجي في غرب مطار الرياض وراعينا في تصميمه أن يكون مناسبا للأسر السعودية بشكل حديث ويناسب تطلعات الأسر واحتياجاتها".

ويأتي المشروع ضمن 16 مشروعاً سكنياً تنفذه الوزارة في الرياض وحدها وتهدف إلى توفير 30 ألف وحدة سكنية.

وقد بدأت شركة الديار العربية المنفذة للمشروع بالعمل الفعلي قبل عشرة أشهر فقط. وكانت سرعة التنفيذ من ثمار تبني تقنيات البناء الحديثة في مشاريع الإسكان.