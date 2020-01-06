"العقاري" السعودي يودع 1.7 مليار ريال للمستفيدين

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، اليوم الاثنين، أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني"، منذ إعلان برنامج التحول إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية في يونيو 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2019 بلغت نحو 13.151 مليار ريال.

وأوضح أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 9.540 مليار ريال خلال تلك الفترة، بينما بلغ دعم "التمويل المدعوم" 2.405 مليار ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 1.206 مليار ريال.

وأشار إلى إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر ديسمبر 2019.

وأفاد المتحدث الرسمي للصندوق حمود العصيمي، في تصريحات اليوم الاثنين، أن 306 ملايين ريال خصصت دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم خلال الشهر الماضي، فيما قُدمت 1.149 مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين ممن هم في الخدمة في جميع القطاعات العسكرية، و237 مليون ريال دعم لمستفيدي مبادرة المدنيين.

وأوضح العصيمي أن تحول الصندوق في عام 2017 من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.