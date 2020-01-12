بشرى سارة لقوائم انتظار "الصندوق العقاري" السعودي

من المتوقع أن يعلن صندوق التنمية العقارية السعودي خلال الأسبوع الجاري، الموافقة الرسمية لتمويل نحو 90 ألف أسرة سعودية تمثل الدفعة الأخيرة من إجمالي المسجلين في قوائم الانتظار لديه البالغ عددها 500 ألف أسرة.

وتمكن الصندوق العقاري من تمويل أكثر من 200 ألف أسرة عن طريق برنامج "التمويل المدعوم" بقيمة مالية تجاوزت 90 مليار ريال، فيما يعتزم حاليا إنهاء العدد المتبقي لديه في القائمة البالغ نحو 90 ألف أسرة، وفقاً لما نقلته جريدة الاقتصادية السعودية عن مصادر لم تسمها.

واستطاع الصندوق الوصول إلى أكثر من 23 ألف أسرة شهرياً عن طريق المصارف والمؤسسات التمويلية البالغ عددها 14 جهة، بتمويل مدعوم يصل إلى 100%.

وارتفع إجمالي الأسر السعودية المستحقة للتمويل المدعوم بنسبة 100%، من 80 إلى 90% من إجمالي المسجلين في قوائمه، بعد تعديل الصندوق العقاري آلية دعم المستفيدين من القرض العقاري.

ويهدف برنامج الإسكان إلى تقديم حلول سكنية تمكن الأسر السعودية من تملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية وتحسين الظروف للأجيال الحالية والقادمة، من خلال توفير حلول تمويلية مدعومة وملائمة بالتوازي مع زيادة العرض للوحدات السكنية بأسعار مناسبة في مدة قياسية، وتنفيذ برامج متخصصة لإسكان الفئات الأكثر حاجة في المجتمع، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان، وتعظيم الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص وتنمية المحتوى المحلي، ما يؤدي إلى توفير مزيد من فرص العمل وتمتين القاعدة الاقتصادية للمملكة.