"جود"..منصة سعودية تساهم في شراء المنازل للأسر المحتاجة

منصة "جود"، مشروع سعودي يجمع بين التنظيم الحكومي والعمل الخيري، لتقديم الدعم السكني للأسر الأكثر حاجة، من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية، وتراعي معايير احترافية في تأهيل الأسر للحصول على الدعم.

تسعى المبادرة تسعى إلى حوكمة مساهمة الأفراد والمنظمات في شراء المنازل أو بنائها أو تأثيثها للأسر المحتاجة.

وتستفيد منها الأسر المشمولة برعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويتم التحقق من الاحتياج ميدانياً من خلال الجمعيات الخيرية الشريكة عبر زيارة الباحث الاجتماعي، والتأكد من توافر الشروط والمعايير، ثم يتم رفع الاحتياج عبر منصة جود على أن يتم التحقق من الاحتياج إلكترونياً من خلال التكامل مع عدد من القطاعات الحكومية للتحقق من الاستحقاق من عدمه.

وفي حال الاستحقاق يتم قياس درجة الاحتياج من خلال معيار علمي لقياس ضعف القدرة المادية، يحتوي خمسة أبعاد، لكل منها وزنها.

ويعتبر الشخص ضعيف القدرة المالية إذا حقق درجة إجمالية تساوي 60% أو أقل.

وفي هذه الحال يتم إعلان الاحتياج للمساهمين في المنصة لتقديم المساعدة.

تشمل منصة "جود الإسكان" أيضاً دعم الإيجار للأسر غير القادرة على سدادها بسبب وفاة رب الأسرة، أو بسبب المرض المقعد عن العمل، أو السجن، أو ضعف القدرة المادية.

ويتم تسجيل المستفيدين إما من خلال الجمعيات الشريكة للمنصة، أو من خلال محكمة التنفيذ عد العجز عن الوفاء بمبلغ الإيجار.