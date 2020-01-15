وزارة الإسكان تهدف لخدمة 300 ألف أسرة سعودية في 2020

قال سيف السويلم، المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان السعودية، إن الوزارة تستهدف خدمة 300 ألف أسرة في 2020.. وتهدف لتوفير منازل جديدة لما لا يقل عن 135 ألف أسرة في هذا العام".

وأضاف السويلم أنه "تم استعراض ما تحقق في إطار التنظيمات والتشريعات لقطاع الإسكان بصورة عامة، وما يتعلق بقطاع التطوير العقاري ودوره في دعم المعروض. هناك العديد من الشراكات مع المطورين العقاريين أثمرت عن ضخ ما يزيد عن 70 مشروعاً على مستوى كافة المناطق توفر نحو 120 ألف وحدة في السوق، تتنوع ما بين الفلل والشقق بأسعار تتراوح بين 250 ألفاً إلى 700 ألف ريال".