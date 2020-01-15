"الحقيل" يوقع تقديم قروض إضافية حسنة لمنسوبي التعليم

وقع وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل اتفاقيه مع وزير التعليم حمد آل الشيخ لتمكين منسوبي التعليم المدرجين في قائمتي الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الاستفادة من الخيارات السكنية المطروحة بامتيازات غير مسبوقه.

وتضمنت الاتفاقية دعم منسوبي التعليم بمبلغ يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزت أعمارهم 40 عاما، إضافة إلى القرض الإسكان الأساسي البالغ نصف مليون ريال، حيث تمتد فترة السداد إلى 10 سنوات بدون فوائد، والحصول على عروض خاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية.

يذكر أن منسوبي قطاع التعليم العام و الجامعي و العاملين فيه يبلغ نحو مليون و نصف المليون و هم يشكلون الشريحه الأكبر في القطاعات الحكوميه.